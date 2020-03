L’ITALIA RISCHIA UN BILANCIO PEGGIORE DELLA CINA

In questi ultimi dieci giorni il numero di ricoverati, di persone in sala di rianimazione e di morti è aumentato in maniera esponenziale. Il tasso d’incremento è un fattore 10 a settimana; se continuasse così senza un rallentamento in meno di cinque settimane tutti gli italiani si sarebbero ammalati.

La Cina se la caverà probabilmente con 3.000-4000 morti; l’Italia rischia di averne molti di più. Un monitoraggio preciso degli ammalati è cruciale per avere informazioni fresche sullo sviluppo dell’epidemia, in particolare per capire quanto siamo prossimi al suo picco massimo, quante risorse è necessario allocare per la settimana successiva, quanto le misure di contenimento e mitigazione stiano dando frutto o siano inutili. Le persone prima diventano positive, poi probabilmente si ammalano, e successivamente possono entrare in ospedale, avere necessità di andare in rianimazione e, in una piccola percentuale, morire. Il primo segnale di rallentamento si potrebbe vedere sul numero giornaliero delle persone positive: gli altri segnali arrivano molto dopo.

Attualmente il numero totale di tamponi positivi cresce più lentamente di un esponenziale; probabilmente questa crescita più lenta non riflette il reale aumento dei contagiati, ma dipende dalla nostra incapacità di rintracciarli tutti. Per motivi logistici, infatti, il numero di tamponi effettuati è relativamente basso; in molte Regioni le analisi vengono fatte prevalentemente su persone sintomatiche che avevano avuto contatti con gli ammalati. Negli ultimi giorni la situazione è molto migliorata: siamo passati dai 3.000 campioni al giorno (media fino al 5 marzo) ai 5.700 campioni del 7 marzo. Ci si sta muovendo nella direzione giusta, ma bisognerebbe poter fare di più. Una possibilità sarebbe aumentare i laboratori autorizzati per poter fare queste analisi a un numero molto più grande di possibili ammalati e coinvolgere un maggior numero di persone.

In Cina su questo punto sono stati molto più attivi che in Italia: solo a Wuhan c’erano 9.000 persone che lavoravano a tempo pieno per rintracciare i contatti degli ammalati. Esiste in tutti i paesi del mondo una rete di monitoraggio della comune influenza stagionale: vengono prelevati campioni a persone scelte casualmente per vedere se hanno contratto l’influenza e di che tipo. Si potrebbe impiegare questa rete per monitorare il coronavirus: così hanno fatto in Cina, dove nel solo Guandong (la regione di Canton) hanno fatto i test a 320.000 persone scelte a caso nella popolazione. Specialmente queste analisi potrebbero essere affidate a laboratori privati.

Ma come appare la situazione in Italia se confrontata con quella cinese? Prendiamo per semplicità il numero di decessi, che a meno di ritardi burocratici, dovrebbe essere il numero più affidabile. L’Italia nella prima settimana di marzo ha una situazione molto simile alla Cina nell’ultima settimana di gennaio. Per esempio, il 30 gennaio c’erano 213 morti in Cina e in Italia ha registrato 233 morti il 7 marzo.