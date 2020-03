Lo so: la sobrietà non porta voti, nell’era della politica degli annunci: essi mediaticamente sono molto più importanti della loro attuazione pratica.

Lo so: la sobrietà non porta voti, nell’era della politica degli annunci: essi mediatica mente sono molto più importanti della loro attuazione pratica. Ma le cattive abitudini dovrebbero essere messe in cantina, quando si lotta contro la diffusione di una pandemia che mette in ansia un intero pianeta.

La lotta non è più solo tra ottusità e senso di responsabilità: il suo termometro non sono i sondaggi elettorali, ma i bollettini ora per ora sulla diffusione del contagio, non solo l’Italia è una nazione a macchia di leopardo ma l’intero Pianeta lo è anch’esso, ciò rende i decessi nelle zone con strutture sanitarie adeguate, limitati e circoscritti ad predestinati (anziani e soggetti a precedenti situazioni fisiche critiche), ma dove vi sono limiti, carenze ed inadeguatezze, i risultati possono essere sostanzialmente diversi ed estremamente preoccupanti: la pandemia che ora si combatte prevalentemente nei Paesi maggiormente sviluppati: è la prima linea, in cui si combatte la battaglia di contenimento contro una pandemia che divenendo tale, falcidierebbe indifferentemente le vite di moltissimi nel terzo mondo.

Noi politicamente corretti, che stigmatizziamo le stragi: degli innocenti, dei profughi e dei bambini, abbiamo un’opportunità! Ora siamo noi in prima linea, le nostre armi, sono il sacrificio nel limitare le nostre abitudini accettando limitazioni alla nostra libertà di movimento e socializzazione.

Questa è l’occasione per dimostrare di che pasta siamo fatti: anche gli ipocriti fingono di commuoversi di fronte ad una foto di un cadavere di un bambino.

Noi, per una volta possiamo fare la differenza, non criticando i comportamenti altrui, ma con eloquenza del nostro esempio, per molti non sarà un problema guardare nello specchio, la propria faccia di bronzo, ma mi sto rivolgendo alla maggioranza di coloro che se non pagasse un, tutto sommato piccolo prezzo di libertà, in cambio di tante vite umane, non sopporterebbe di sapersi complice di una strage.

Il nostro limitato sacrificio, per la prima volta in vita nostra può fare la differenza: il nostro dito è sul pulsante di un’arma di distruzione di massa biologica, che da noi non avrà gravi conseguenze, ma prevalentemente può fare strage di milioni di vittime è l’occasione, fuori dalla retorica di sostanziare il nostro sentirci umani

Se non avremo questa forza di volontà, speriamo almeno di avere la coerenza di non versare lacrime di coccodrillo sulle vittime.L’indifferenza è sempre la condizione per i genocidi! I complici son anch’essi assassini!

