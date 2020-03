Matteo sei un grande. Ore difficili per noi italiani, ma il peggio. Deve ancora. Venire. Rispettiamo le. Regole e speriamo che tutto. Andrà bene.

Sono ore molto difficili. Condivido con voi tre concetti:

1. Dobbiamo seguire le regole che il Governo dà, altrimenti è anarchia.

2. Il Governo si faccia aiutare da personalità capaci di gestire comunicazioni e processi in emergenza.

3. Sull’economia ci vediamo mercoledì in Senato. Ma servono subito misure per garantire liquidità a famiglie e imprese. La crisi economica non conosce zone rosse: la zona rossa della crisi economica è tutta Italia.

È durissima ma tutti insieme ce la faremo.

Coloro che per partito preso non apprezzano un discorso così chiaro, cosi opportuno che richiama tutti alla propria responsabilità sono coloro che remano contro.Attenti, il coronavirus non ha preferenze partitiche.A buon intenditore poche parole.

Alla pochezza di tutti gli altri politici dico fate tesoro delle parole di Matteo Renzi. Spero di cuore che le tue proposte vengano accettate per aiutare le famiglie e le piccole e medie imprese!! Ci hai un pó tranquillizzato!! L’Italia ce la fará!! Non è il momento delle polemiche giusto ma che le cose non funzionino bene dal punto di vista di questa gravissima situazione è un dato di fatto.

Io credo che solo tu e pochi altri riesce a capire che non sappiamo come affrontare questa situazione economica. Abbiamo bisogno di risposte, non sappiamo come pagare gli stipendi, se chiudere aziende, cosa ci succederà …. succederà che alla fine di tutto questo rimarranno chiusi , tante aziende.. e arriveranno da l’estero e ci compreranno tutto…Fate qualcosa ma velocemente, fateci capire …che fine faremo

Ora!Bisogna Aiutare Conte … Quello che sta succedendo a Lui poteva disintegrare chiunque Stiamogli vicino …L’Esempio Gratifica sempre i MIGLIORI !!!!Adesso ha bisogno più che mai di te !!! ITALIA PAESE ARRETRATISSIMO E EGOISTA. Che brutta immagine stiamo dando nel mondo, una vera barzelletta. Qui ognuno pensa solo a sè stesso e la barca affonda. Se il virus si spargerà nel Sud ci vorrà l’Esercito per fare rispettare le regole base

Matteo sei un grande. Ore difficili per noi italiani, ma il peggio. Deve ancora. Venire. Rispettiamo le. Regole e speriamo che tutto. Andrà bene. ultima modifica: da

