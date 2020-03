OK! Il governo ha sbagliato i tempi della comunicazione.

Nella mia regione ci si risveglia con un provvedimento che impegna tutti al rigore e al rispetto delle regole. Ora non è il momento delle polemiche. Dobbiamo attenerci al pieno rispetto delle indicazioni date. È il modo che abbiamo per contribuire alla battaglia contro l’epidemia. Da donna di scienza conosco il valore e il significato che si deve dare ad ogni decisione rivolta al contenimento e al rallentamento della diffusione del virus. Da cittadina lombarda sono preoccupata per le conseguenze di queste misure sull’economia della mia regione e delle zone rosse, che sono motore per tutto il Paese. Da ministra però sono convinta che possiamo e dobbiamo mettere in campo tutte le risorse di cui disponiamo per far sì che questo momento di grande difficoltà possa essere superato con ancora maggiore energia e forza. Questo è e sarà il mio impegno.Elena Bonetti

Stiamo sperimentando una situazione che ci scuote, ci preoccupa, ci impone disciplina ed estremo realismo.Credo che ciascuno avrà di che pensare e correggere: è un momento di verità e di forzata purificazione nei modi e nei contenuti del nostro stare insieme.Su questo fronte ritengo sia un’occasione di valorizzazione e crescita, individuale e collettiva.Affrontiamo questa difficoltà ad occhi aperti e con il cuore.Auguri a tutti!Certamente ce la faremo.

Gli Italiani si ricorderanno per decenni di questo periodo e dei suoi protagonisti.

Sono, personalmente, nel centro della zona Lombarda a pochi km da Codogno, ed inoltre sono P.I.Le visite c/o i clienti sono tutte rinviate, non vi è nessuna chiara norma sul movimento delle merci e delle persone. Questo periodo passerà, e noi lavoratori pagheremo in toto le ricadute di questa crisi.Ma mi rallegra il pensiero di quanto rimarrà nella nostra mente, il modo di gestire una emergenza come questa, da parte delle nostre maestranze.Fare patriottismo in questa situazione particolare, è cosa meschina ed inappropriata.Di corsa verso lo 0%…Purtroppo dobbiamo accettare anche la decrescita infelice, ma supereremo anche questa!!!

Adesso disciplina e rigore

