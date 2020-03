Paese che vai… Fobia da virus che trovi!

Appena diffusasi la notizia della quarantena di alcune città e dei casi di contaggio in Europa, dappertutto si è preso d’assalto i supermercati.

In Germania tutti a fare scorta di acqua. Chissà perché?

In Italia ci si è accorti che scarseggiava l’amucchina, tanto da renderla un prodotto introvabile ed il prezzo è schizzato alle stelle.

In Australia si sono registrati i primi casi di emergenza da Coronavirus. Allora, tutti si sono precipitati a fare scorta di carta igienica. Dopo poco tempo è diventata merce rara. Allora, un giornale del Nord ha avuto la brillante idea di stampare il quotidiano con alcune pagine bianche per superare la penuria.

Che ne dite?

Non è che in Italia ci manchi la carta da culo stampata, ma almeno evitino di presentarsi con i sermoni di Traraglio e Giannini, di Libero e Verità di diffondere baggianate.

Migliorerà sicuramente la nostra funzione nel WC.

