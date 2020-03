PENSIERI PERSI ASPETTANDO CHE PASSI

Ha preso una botta micidiale per la linea del Papeete, poi una facciata in Emilia- Romagna, la Consulta gli ha dato torto, sta sotto bagno con Savoini, anche se fa finta di niente, ha perso sulla Gregoretti dopo un avantieindré penosissimo, ha accentuato il carattere estremista della Lega facendo apparire moderati FdI che, per questo, gli sta sottraendo voti, allora, a un certo punto, ha tentato una giravolta mandando Giorgetti, excusatio non petita accusatio manifesta, a dire che la Lega non era più antieuro, ha perfino “lanciato” Draghi, criticato fino al giorno prima, come candidato Presidente della Repubblica e non ha escluso di votare si a un governo di unità nazionale, ma che duri poco mi raccomando, ha detto di accettare la “quarantena politica” per il coronavirus, ma poi ha rilasciato un’intervista a El Pais dove dice peste e corna del governo Italino e della sua incapacità di fronteggiare l’epidemia, accreditando tutte le speculazioni contro l’Italia. In politica estera è alleato dei paesi più contrari all’Italia, perché prima gli ungheresi, i polacchi, gli austriaci, coi quali partiti di destra la Lega fa gruppo a Bruxelles, ad alcuni dei quali l’Italia chiede di togliere i soldi europei per il mancato rispetto dei suoi principi costitutivi, ma lui si oppone, facendo contemporaneamente cagnara sui contributi italiani.

Se uno così è da considerarsi un leader, io posso fare il Presidente della Repubblica.

