Siamo governati da Rocco del grande fratello. Gli italiani purtroppo sono un popolo di immaturi ignoranti incoscienti. Le immagini della stazione centrale di Milano presa d’assalto da centinaia di persone prima che divenisse effettivo l’isolamento della Lombardia ne è un esempio eclatante. In questo modo la diffusione del covid19 sarà facilitata e diverrà incontrollabile proprio grazie a questi comportamenti. In Cina 60 milioni di persone sono state bloccate in casa con una sola persona per famiglia autorizzata ad uscire per farmaci ed alimenti con l’esercito in strada pronto ad intervenire. È una dittatura ma noi stiamo dimostrando di non meritare di vivere liberamente in democrazia.

Caro elettore italiano che si sdegna e non ammette ciò che ha combinato , Casalino non è peggiore di Di Maio, Toninelli, Taverna e tanti altri, solo che è il loro capo e ne ha la responsabilità!! Casaleggio lo ha preso perché ha fatto il grande fratello ed era bravo a fare i casting, ma ora con il successo che hai dato hai grilli con l’impegno di governo tutto crolla ! Per esempio, Fofo è un ottimo Dj ed un bravo PR, fa belle serate evento, ma fare il ministro della giustizia è complicato e si vede!! Il sogno di una srl che si impadronisce di un popolo di sciocchi è affascinante ma alla lunga è complicato!! “l’uomo che volle farsi Re” è solo un film!

