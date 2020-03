“Ormai è successo, una folla di potenziali contagiati si è spostata in zone non ancora contagiate. Un appello alla responsabilità e al senso civico di chi è riuscito a fuggire dalla zona rossa: chiudetevi in casa per 14 giorni. E se avete sintomi non andate in ospedale.”

Ci sono migliaia di studenti del Centro Sud che studiano nelle Università del Nord. Moltissimi in quelle di Milano.

Inciso. Qualcuno lo dicesse alle teste di cazzo delle sardine (se ce ne sono ancora in giro).

Se si blocca la didattica e si crea uno stato di psicosi collettiva, che viene provocata dal fatto che non puoi per un mese dire che si tratta poco più di una influenza, organizzare apericena per il ritorno alla normalità a Milano, e poi annunciare drastici provvedimenti, niente di più facile che questi ragazzi, anche su pressione delle famiglie, decidano di rientrare al proprio paese.

E, leggendo l’Opcm, quello definitivo, ne hanno pieno diritto, perché si afferma “salvo che si rientri al proprio domicilio”.

Solo che si rischia che, tra queste migliaia di ragazzi, vi sia più di un portatore sano.

Se non conoscete il paese che (dite di) governate, levate mano al più presto.

Piercamillo Falasca: “Dove ca**o andate? Se avete parenti, genitori, amici, state andando ad aumentare il rischio di un loro contagio. Chiunque stanotte abbia preso un treno o un’automobile per scappare, è irresponsabile quanto il governo che fa circolare bozze non approvate.”

Carlo Calenda: “Una confusione di questo livello su un provvedimento tanto grave e forse persino irrealistico nella sua formulazione, non è semplicemente ammissibile. Adesso possiamo solo sperare nella responsabilità dei cittadini.”

Siate responsabili. #coronavirus ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo