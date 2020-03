Qualche volta, solo qualche volta, possiamo ascoltare le cose intelligenti dette da persone antipatiche ma competenti (non dico Renzi, facciamo l’esempio di Burioni), magari con qualche esperienza delle cose di governo? Non era forse cosa saggia chiudere le borse, oggi, dopo i provvedimenti assunti nel weekend? Dobbiamo proprio suicidarci di simpaticissima incompetenza? Che cosa è, un dispetto? Somiglia più a quella cosa di Pulcinella che per non dare soddisfazione alla moglie..

SERVE Mettere in quarantena l’èra dell’irresponsabilità

L’Onnipotente, le sue cose le pensò e le fece bene. Per ognuno di noi fissò un intervallo finito di tempo per far danni a sé e agli altri. Peccato è desiderare di dilatare quei limiti.

Tutti a casa, dunque! Innanzi tutto quelli che hanno più di 65 anni e che sono i più esposti alle conseguenze estreme del contagio da coronavirus. Tutti a casa, poi, per gli studenti di ogni genere e grado, da quelli dell’asilo a quelli dell’università, che se si dovessero ammalare in blocco farebbero saltare l’intero sistema sanitario. E tutti in casa, infine, per i genitori in età lavorativa che saranno obbligati ad assistere nel chiuso delle proprie abitazioni i vecchi ed i giovani messi dal governo agli arresti domiciliari per motivi sanitari. Tutti a casa, dunque, tutti ma proprio tutti.

Quello che contraddistingue il linguaggio politico della comunicazione pubblica di oggi da quella di qualche decennio fa ,all’epoca del politichese, è la semplicità, che spesso rasenta l’ignoranza se non addirittura la volgarità. Ma ciò nonostante questo nostro parlare diretto senza molti fronzoli, si può capire anche se non si è grandi lettori e studiosi. Bene RENZI ,da questo punto di vista, è un contemporaneo e la prego di continuare ad usare quando c’è ne bisogno , per i creduloni ,sempre la parola “cazzate” al posto di “fake news”. Grazie

Cioè l'era 'egregiamente' rappresentata dai benpensanti del governo in carica.

