È il momento di remare tutti nella stessa direzione e di aiutare il governo a prendere le decisioni giuste»

“Ora garantiamo i servizi a tutti, diamo stipendio alle famiglie e liquidità alle imprese. Rinviamo tasse e mutui. Ma diciamo chiaro: state a casa, Bisogna far passare questo marzo difficilissimo. L’Italia è ormai zona rossa. Ma tra pochi giorni la zona rossa diventerà tutta l’Europa. Il Virus non ha frontiere” Bravo Matteo! Chiaro, lucido ed inclusivo…come sempre!

Senatore la stimo perché persona preparata corretta un vero leader purtroppo da noi tante persone preparate competente fanno fatica.

Di tantisime perole che dici.Questa la condivido diamo agli operai in suo quello che a faticato per ottenerlo..Diamo alle imprese la possibilità di andare avanti ..Se tu carissimo Renzi.

Continui con parole di questo genere e rimandi a casa personaggi politici che stanno con te solo per la poltrona io lotterò per te ..DETTO CIO! Occupiamoci anche dello spread,il deficit aumenta con una economia che nel breve periodo crolla, è necessario che la BCE intervenga, nominiamo Draghi commissario straordinario all’economia per gestire il problema spread con BCE.

