MORIRANNO – O SARANNO MOLTO RIDIMENSIONATI – I VENDITORI DI PAURA ED I MODELLI ECONOMICI E IDEOLOGICI FONDATI SULLA GSTIONE DELLA SCARSITA’.

È certo difficile staccarsi dal peso doloroso e ansiogeno della contingenza e mantenere la lucidità necessaria a valutare il probabile esito di questa gigantesca e globale pandemia che convoca inesorabilmente tutti gli aspetti della vita sociale del pianeta.Quale tempo useremo per immaginarci il futuro? Il tempo condizionale o indicativo?

Dipenderà dal fatto che una grande paura collettiva grazie al pensiero forte della scienza, coniugato all’insopprimibile istinto di sopravvivenza del nostro umano DNA, non deraglierà in panico.

La Storia di 5 miliardi di anni di evoluzione ci fa propendere nel dare più opportunità al tempo indicativo.

Dicono gli esperti e gli statistici che moriranno i più vecchi e i più malati. Nel predisporre gli scenari possibili e più catastrofici il darwinismo sociale ha già messo sul conto cinicamente un robusto numero di vittime e i protocolli su chi salvare e chi no.

Certo non ci si consola con il romanesco “ a chi je tocca nun se ‘ngrugna” perché il numero delle vittime qui da noi paga il sovrapprezzo dell’ubriacatura populistica e delle ordalie salviniane e grilline e dell’incompetenza al potere. C’è però una partita tutta privata che quelli della fascia a rischio, che non hanno altri più pesanti impedimenti dalla loro età, stanno conducendo sia invocando il “tutti fermi” sia praticando il vecchio adagio “chi fa da sé fa per tre”. Si chiama istinto di sopravvivenza.

Quello che nessuno dice, e che è invece, di converso, c’è una speranza di progresso e di futuro migliore. Nell’andare oltre moriranno – o saranno molto ridimensionati – i venditori di paura e i modelli economici e ideologici fondati sulla gestione della scarsità. Tra questi, il principale e dominante sistema economico, sempre più condizionato dalla Tecnica, rivedrà tante delle sue certezze della fase della finanziarizzazione da uscirne profondamente snaturato; poi ci sarà la moria dei chierici, cioè di quella funzione intellettuale e sacerdotale che ha giocato il suo status sulla scarsità del bene cultura: con l’ignoranza e la disfunzionalità cognitiva è sempre stato facile ai falsi profeti costruire le proprie fortune.

Tra le occasioni che ci vengono date dall’attenzione su un virus che attacca il principio vitale della funzione respiratoria c’è quella di far conoscere in modo massiccio il modo in cui il virus si forma, si moltiplica, si adatta per sopravvivere a scapito di un’altra specie e viene sconfitto dalla specie che ha assunto ed elaborato la funzione consapevole del pensiero.

Una tale lezione di massa ci dice, con grande semplicità e incontestabile chiarezza, che in quanto specie viviamo una continua emergenza esistenziale. Recuperare a livello individuale questa consapevolezza significa sbarazzarsi di una pletora di mediatori parassitari, narratori del falso: nell’economia, nella filosofia, nelle religioni, nella politica.

Un enorme passaggio epocale di grammatiche e di gerarchie nuove.

Probabilmente, anche grazie al Corona virus stiamo entrando in una fase in cui il pensiero che progetta il futuro può fare un grande salto planetario. Per tante ragioni, non ultima la tanto vituperata innovazione tecnologica, connessa all’uso collettivo di essa, si può tranquillamente escludere l’esito millenaristico e catastrofico delle ideologie conservatrici e reazionarie e delle superstizioni connesse al giudizio universale.

Mentre la battaglia è in corso è possibile, non facendoci distrarre dal tentativo di assoggettarci al panico, individuare tutte le narrazioni interessate a falsificare le previsioni sul futuro. Sappiamo tutti che le narrazioni false cercano di ri/produrre fatti e percorsi che mantengano lo status quo ante. Basti pensare a quanti de profundis la Grande Reazione sta intonando nei confronti della Globalizzazione. A quante sciocchezze di tipo tribale vengono sparse sulle soluzioni localistiche inette a dare soluzioni, vellicando sciovinismi e xenofobia.

Come si fa a pensare solo per un istante – scambiando il proprio desiderio di potenza egemone – che la vittima principale sia la Cina, quando, proprio nel momento più alto della crisi, questo paese, che conta un miliardo e mezzo di esseri umani, dimostra di poterne uscire più forte e più preparato – persino nella consapevolezza sulla lotta alle emissioni di CO2 – e che il futuro planetario dipenderà dalla sua immancabile reazione?

E più banalmente e localisticamente, qui da noi, come si farà a nascondere la ragionevolezza e la perspicacia di un pezzo del cervello collettivo e dei suoi leader che avevano indicato per tempo misure e azioni per renderci più sicuri e manovrabili?

Non avrà alcuna importanza se nell’immediato non si riconoscono meriti – che grande lezione da Ilaria Capua convocata a dare sapienza dopo essere stata martirizzata dal giustizialismo e dai venditori di paure – per quanto ci riguarda il Corona Virus sta costruendo nei fatti il vestito e i contenuti di una democrazia decidente.

Certo, non dobbiamo mollare la presa nel denunciare questi giocolieri ubriachi che non si arrendono, anche perché – purtroppo – occupano ancora una parte della scena.

Ma ancora per poco. Ora è arrivato il tempo di dare il potere al dovere

