PER QUELLI CHE NON COLLABORANO, CHE FANNO IFICHI, CHE “TANTO A NOI NON CI TOCCA”.

Qualora a qualcuno non fosse chiaro.

L’epidemia di coronavirus non comporta solo conseguenze sulla salute dei molti che saranno coinvolti. Entreremo dritti dritti in una crisi economica che si annuncia tremenda, e da questa non si salverà nessuno.

L’entità delle conseguenze economiche sarà ovviamente proporzionale alla durata e all’intensità dell’epidemia. Se avranno successo gli sforzi per arginarla potremo ripartire presto, come sta avvenendo in Cina. Altrimenti saranno guai peggiori per tutti.

Deve essere chiaro che tutti quelli che non collaborano attenendosi scrupolosamente alle disposizioni, limitando gli spostamenti al minimo, eccetera, STANNO METTENDO A RISCHIO NON SOLO LA SALUTE DI TUTTI, MA ANCHE IL CONTO IN BANCA DI TUTTI!!

Quei coglioni che si accalcano ovunque, fregandosene, quei coglioni che ignorano le limitazioni al movimento per i bei cazzi loro, CI STANNO RENDENDO TUTTI PIU’ POVERI!! E da questo non possiamo pensare di scamparla con l’amuchina e le mascherine. Date loro la considerazione che meritano, nessuno escluso.

