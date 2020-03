DETTO CIO! Il “ dovere alla fiducia” non significa che sia obbligatoriamente dovuto da parte dei cittadini nei confronti dell’esecutivo e non debba essere da quest’ultimo adeguatamente meritato. Chi interpreta le parole del PdR come un richiamo a “non disturbare il conducente” travisa il significato del messaggio e giustifica la necessità che al “ dovere della fiducia” si contrapponga il “ dovere del controllo critico” per impedire che il “conducente” si possa sentire dotato del potere dell’infallibilità e finisca con l’indirizzare il paese in un qualche dirupo rovinoso. Nessuno discute la necessità di osservare e rispettare le misure straordinarie che il governo ha preso e potrà continuare a prendere nel prossimo futuro. Ma è proprio la consapevolezza della eccezionalità di queste misure destinate ad incidere profondamente sulla vita dei cittadini, che impone di mantenere sempre e comunque il dovere del controllo critico. Ma la fiducia non può essere dovuta. Va guadagnata!

Per obbedire bisogna credere nel governo. Se credi e obbedisci poi combatti. Se non ti va di combattere basta non credere e non obbedire. Precisiamo “combattere uniti” Infatti da noi non è che non si combatta. Anzi, solo che lo sport nazionale è il combattersi tra noi. Da secoli. All’uopo tutto fa brodo. Il metodo della personalizzazione per convogliare i risentimenti su una persona e/o parte, è usato per sottrarsi alle proprie responsabilità. Tutto italicamente normale. Anche Don Milani e la virtù dell’obbedienza.

Mille voci gridarono “Al lupo, al lupo!”, e fu panico. Poi, dieci mila altre voci gridarono ”State calmi, state calmi!”. Di chi potevano essere le voci rassicuranti, se non dei lupi? Allora le pecore a milioni si sentirono in trappola. La paura di morire ne spinse molte al suicido, secondo la logica delle pecore.

Scuole chiuse, stadi chiusi, teatri chiusi, tribunali semichiusi e Parlamento aperto solo il mercoledì come se a metà settimana il coronavirus facesse festa ed evitasse di passare dalla parti di Montecitorio e Palazzo Madama. I cultori di storia patria sostengono che tutte queste misure ripropongono lo stesso clima dell’8 settembre del 1943 e del “tutti a casa” divenuto l’imperativo di quel momento. Costoro, però, non tengono conto che l’8 settembre ed il suo “tutti a casa” vennero successivamente considerati come i segnali inequivocabili della “morte della Patria”. Per cui sarebbe opportuno evitare un confronto del genere per evitare di considerare il coronavirus come una guerra persa con annesso funerale della Repubblica. Non sarebbe meglio paragonare le case, gli stadi, i teatri, i tribunali, il Parlamento chiusi alle case chiuse di una volta? In fondo sempre di casino si tratta. Che è sempre meglio di un funerale!

Psicosi collettiva. Capisco che chi ha tanto tempo libero voglia godersi gli ultimi anni di vita, ma le vittime hanno in media 81 anni e 3 patologie pregresse. Stiamo uccidendo il paese (a livelle di immagine internazionale lo abbiamo già fatto) quando dovremmo isolare completamente solo i soggetti a rischio. La storia riderà di noi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo