La nostra idea di libertà, il confine del garantismo, la capacità di voler giustizia senza farsi giustizia. Perché le rivolte nelle carceri, causa virus, sono la spia di un problema che riguarda prima non solo i detenuti ma la salute del nostro sistema democratico.

Lo stiamo vedendo tutti in questi giorni: un paese che viene travolto da una crisi improvvisa, come quella che sta vivendo in questo momento l’Italia, tende a ritrovarsi nelle stesse condizioni in cui si trova il corpo di un essere umano che per troppo tempo ha sottovalutato i malanni del suo organismo. E per quanto possa essere duro ammetterlo, l’economia a un passo dal collasso – le Borse ieri hanno perso l’11 per cento, più del post 11 settembre.

Come dicevano quelli del vaffa? Non perché riferirsi a questo ci sollevi dalle nostre responsabilità di cittadini adulti e consapevoli, ma per ricordarci che la nostra democrazia o meglio il nostro sistema democratico non può essere interpretato e guidato a suon di slogan e battute da cabaret. Ed avere ben chiaro,non solo quando ci fa comodo, che governare una nazione con la democrazia è più difficile e complesso di quello di una dittatura, dove i pieni poteri portano facilmente ad eliminare chi è contrario a quello che dice il dittatore. CIOÈ…RENDIAMOCENE CONTO.

