Coronavirus: “Stanziati 25 miliardi” BENE RENZI PROPONE DICE COSA SERVE E IL GOVERNO ESEGUE.GRANDE RENZI.

Bastano queste regole, ma queste rispettiamole! L’elemento chiave perché la gente stia a casa è dare a tutti la liquidità. Serve la cassa integrazione per tutti, anche per i piccoli: dalla guida turistica di Venezia all’operaio di Vibo Valentia. E poi sospensione di tasse e rate. Non paghi il mutuo? Per tutto il 2020 se non riesci a pagare il mutuo, la banca ti permette di slittare sei mesi senza costi. E senza problemi con l’Europa. Servono prestiti alle aziende perché in questo momento nessuno sta più pagando un fornitore. E anche qui, devono riguardare tutti: dall’export di Torino all’agriturismo di Lecce, dal cioccolato di Modica alle cave di Carrara Matteo Renzi

Conferenza stampa a a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha annunciato “Uno stanziamento da 25 miliardi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus”. Ha poi preso la parola il ministro dell’economia Roberto Gualtieri che ha detto “Nessuno perderà il lavoro per il Coronavirus”.

Il ministro dell’Economia Gualtieri ha spiegato che “le risorse verranno utilizzato in un primo decreto da approvare in settimana”, forse venerdì, “che dovrebbe essere da 12 miliardi”. Lo stesso ministro ha annunciato che “I principi sono quelli che abbiamo già indicato: risorse per il sistema sanitario e Protezione civile”. Gualtier ha ricordato come occorra “ringraziare medici e infermieri che si stanno adoperando per l’emergenza in Italia”.

“Nessuno perderà il lavoro per il Coronavirus – ha quindi aggiunto – Il governo si muoverà il sostegno alle imprese, per interventi sulle scadenze fiscali e anche in preparazione di maccanismi di parziale ristoro per territori e imprese maggiormente colpiti da coronavirus”.

Coronavirus: "Stanziati 25 miliardi"

