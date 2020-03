Italia Viva ha visione politica.

È un evento epocale, ora affrontiamo l’emergenza. Si è fatto un passo in avanti accogliendo le proposte di Italia Viva per estendere a tutto il Paese la zona rossa. Ma il virus non ha confini. Oggi la zona rossa è l’Italia, ma tra qualche giorno le zone rosse saranno a Parigi, Madrid, Berlino. L’Europa è come noi dieci giorni fa ma il coronavirus non si ferma: spero che Bruxelles lo capisca. Noi intanto recuperiamo il terreno perduto e concentriamoci sull’emergenzaMatteo Renzi.

QUARANTENA RESPONSABILE ? Questa epidemia ci sta insegnando cose ..Centro destra e sinistra in 20 anni hanno chiuso ospedali , reparti di t intensiva, sottodimensionato medici e infermieri..Super esperti che prima terrorizzano le persone , poi le rassicurano …Zingaretti , che viene sui navigli a fare da testimonial contro la paura e piglia il virus ..Mattarella , che andava nelle scuole per l’accoglienza di bambini cinesi …Sala , che andava nella china town milanese contro razzismo e ora l’Italia è discriminata dalla UE..Conte 2 e i suoi ministri che assolutamente non volevano sentir parlare di chiudere le frontiere …Salvini , che sino alla fine ha fatto campagna elettorale ..Ora tutti , a raccomandare la quarantena responsabile in tutta Italia ? ITALIA DEI GIULLARI

