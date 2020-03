Molti professionisti, non solo i colleghi avvocati, vivono ore di grande preoccupazione. L’attività è praticamente ferma. Se l’Italia si blocca, come è giusto che sia, l’economia rallenta e gli imprenditori, i commercianti hanno paura per il futuro, non lavorano nemmeno i professionisti.

Ma a fine mese arrivano comunque stipendi dei collaboratori, affitti degli uffici, tasse da pagare.

Chiediamo che il Governo non si dimentichi dei professionisti, delle tante partite IVA, che in questo momento vivono la stessa angoscia degli altri lavoratori. Occorrono misure che possano dare una mano anche al lavoro autonomo.Maria Elena Boschi

Che ITALIA VIVA sia sempre in anticipo su tutti gli altri oramai lo stanno capendo tutti. Ora l’importante è che , al di là di steccati politici, ideologici e personali, tutti insieme governo, politici e cittadini collaborino con impegno senso di responsabilità. Ricordiamoci di questi lavoratori e speriamo in un aiuto tangibile.Grazie di avere un pensiero per i profesionisti, si parla solo di lavoratori dipendenti o di grandi aziende , i professionisti oltre che essere messi tutti nel mucchio degli evasori sono senza rete, se si ammalano, il loro studio, frutto di tanti sacrifici e di lavoro senza orario, si chiude.Per commercio e turismo serve: 1 riconoscimento crisi di settore; 2 rinvio per almeno sei mesi di tutti i pagamenti; 3 creazione di un fondo di integrazione al reddito.

Ricordiamoci di questi lavoratori e speriamo in un aiuto tangibile. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo