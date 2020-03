STANNO METTENDO IN PRATICA TUTTE LE IDEE DI RENZI , PRATICAMENTE E’ COME SE MATTEO FOSSE TORNATO A PALAZZO CHIGI MA NON SI DEVE DIRE PERO’

Qualcosa non ha funzionato, a cominciare dal pasticcio dei voli diretti con la Cina fino all’ultimo decreto caos sulla Lombardia. Sono uscite bozze che hanno causato fughe via treno diffondendo il contagio al sud: chi le ha fatte trapelare è un criminale. Ma ciò che importa è che il governo ora sia sulla strada giusta. La mia preoccupazione più grande è salvare i posti di lavoro e dare liquidità alle imprese, non polemizzare con governo o Regioni. ORA «L’Europa è piena di liquidità, ma vanno cambiate le regole. Le risorse ci sono. Non c’è contrasto tra salute e economia: senza salute non riparte l’economia. Ma senza certezze economiche, non bloccheremo mai il contagio». QUESTO E RENZI.

Il prezzo della verità e della competenza: Il caso Renzi.

Il popolo di Italia Viva, si chiede e chiede quotidianamente sui social media, incredulo, come mai Renzi, che alla guida del Paese in pochi ha fermato la recessione annosa ed avviato la ripresa del Pil con provvedimenti saggi ed innovativi sia divenuto così impopolare mentre nel contempo, i populisti soprattutto di dx, ma anche di pseudo-sx siano divenuti così popolari ed in testa nelle intenzioni di voto, secondo tutti i sondaggi.

Da tempo mi interrogo su questo apparente mistero e la risposta l’ho trovata scritta nella storia e nella saggezza popolare, distillata attraverso i proverbi, ma anche canzoni che li riprendono.

Cercherò, quindi, anche per me stesso, di fare un piccolo elenco delle “colpe” di Matteo, agli occhi dei più, basandomi sulla lettura di queste esperienze collettive.

Renzi non sfonda perché:

1 – Dice la verità, anche molto scomoda, senza sconti e, come ben ricordiamo: ” La verità ti fa maaale lo sai, la verità ti fa male lo so” e poi, “Tu sei buono e ti tirano le pietre”.

Insomma è sempre la stessa canzone.

2 – Perché, di conseguenza al primo assunto, è vietato essere troppo bravi!

Come diceva Orazio, bisogna perseguire l’ aurea mediocritas, e espressione latina, tratta da un suo passo delle Odi (II, 10,5), che illustra l’ideale classico della misura e della moderazione, nei modi e nelle espressioni, si da non suscitare sentimenti negativi di invidia, che facilmente si tramuta in odio: in questo Matteo si è distinto, al contrario, per l’ostentazione delle sue abilità, fino ad annichilire chiunque al confronto dialettico e politico.

Non ho fatto che ripeterglielo a Matteo di tanto in tanto fin da quando era solidamente in sella, nei miei post ed in qualche mail, di fingere, in modo convincente, un po’ di umiltà ed “aurea mediocritas”. E lui, invece, non si è limitato, sia pure con molto garbo, a dare praticamente del cretino ai suoi avversari, cosa che fanno tutti e fa parte del gioco, ma si è ingegnato di dimostrarglielo in ogni modo con irridente logica ed ironia che in pochi colgono (cogliamo) in moltissimi, invece no e la scambiano per arroganza e saccenteria.

3 – In conseguenza di quanto sopra ricordato, la storia ci dice che nelle società, in cui sussiste il suffragio universale, quelli che votano, in gran parte, non amano sentirsi inferiori ai loro leader, intellettualmente e moralmente. La qualità media dei nostri politici è andata quindi scadendo via, via che ci si è avviati sulla strada della società di massa.

Nelle società di massa, non solo in Italia, per aver successo bisogna essere, almeno un po’ mediocri, sbagliare qualche congiuntivo, o come il compianto Mike Bongiorno fare un bel po’ di gaffe imbarazzanti: insomma vige la prevalenza del cretino.

Bisogna quindi fingere di essere, almeno un po, banale, furbo e cretino.

Se guardiamo alla storia della repubblica ne abbiamo conferma:

– Andreotti politico di lunghissimo corso, benchè alquanto malfamato da sempre, ha tuttavia avuto un ruolo centrale nel sistema di potere della prima repubblica ed anche un po’ nella seconda, proprio perchè il furbo elettore italiano medio, si identificava più facilmente in lui, piuttosto che in altri politici, meno intriganti e più decisi nel loro impegno riformista: non è certo un esempio da prendere per buono, ma sicuramente il suo lungo successo politico dovrebbe far meditare.

– Al contrario, perfino il padre dell’Italia repubblicana De Gasperi, fu massacrato dai compagni di partito invidiosi di quella sua superiorità morale ed il suo aspetto ieratico.

Se invece ripercorriamo la storia d’Italia da Garibaldi in poi, i migliori hanno avuto breve gloria e sono stati rasi al suolo e messi in condizione di non nuocere a vantaggio di mediocri indegni di stare anche nella loro ombra.

E questa folle regola, se ti guardi intorno, vale un po’ in tutto il mondo nei regimi basati sulla democrazia di stampo liberale.

La fisica, d’altronde, ci dice che gli “stronzi” vengono a galla, quelli che sono tutti d’un pezzo ed hanno un maggior peso specifico, vanno a fondo.

Se Matteo Renzi riuscirà ad affermarsi senza scendere a compromessi con questa tragica realtà, ed a cambiare il mondo esulterò, ma non mi illudo più, ho avuto già tante delusioni cocenti, anche nella vita di ogni giorno.

In conclusione, per prevalere facendo leva non solo sul limitato elettorato più colto, moderato e riformista, ma anche su una platea più vasta, occorre fare grande esercizio di pazienza e modestia, non ostentando più di tanto, le proprie maggiori qualità e lasciando che siano eventualmente gli elettori a coglierle.

