TAPPATEVI LA BOCCA PER DECENZA, ve lo dico con affetto. Voi dipendenti pubblici, impiegati e dirigenti di aziende “sicure” che vi sbracciate a scrivere “siamo uniti”, “serve responsabilità”, “laviamoci le mani”, andatevene a quel paese. A voi il Covid 19 sta solo regalando una bella vacanza pagata. Noi imprenditori, noi partite iva, noi sarte, noi parrucchiere, noi maestri di tennis, noi cinema e ristoranti siamo nei guai. Perdiamo migliaia di euro al giorno e con le nostre piccole imprese, se sopravviveremo, dovremo licenziare persone che oramai sono la nostra famiglia, mettendo nei guai anche la loro. Politici, consiglieri, assessori e impiegati del marketing o della contabilità, tornate a parlare di gattini, cazzo. Voi non avete paura. E non parlo della paura per una febbriciattola o raffreddore, cari under 50 (e pure 60), ma di terrore che il futuro, ogni giorno di più, significhi portare i libri in tribunale, perdere la propria attività, i propri risparmi, uno straccio di prospettiva. Senza la busta paga che a voi arriva il 27 del mese, puntuale, anche in questi giorni.

UPDATE

Non vi leggo tutti, mi sono bastati i primi commenti per farmi venire la voglia di scrivere post ancora più duri. APRITE GLI OCCHI porca miseria!! Non ne posso più di leggere gli appelli degli ottusi che scrivono che lavorano uguale ma da casa, degli autonomi che possono sfangarla stringendo la cinghia, di quelli che accudiscono anziani genitori e bambini. Mordetevi le dita e pure la tastiera. Aprite gli occhi, spegnete la De Filippi e mettetevi a pensare (senza tastiera, una volta tanto). Perché il vostro scrivere appelli alla responsabilità senza avere, per decenza, neanche capito il problema fa incazzare a morte chi sta licenziando. Come le vendete le scarpe con la gente che #restoacasa? E il gelato? La messa in piega arriva con la telepatia? La pizza? Cappuccino e brioche? Non mi risponda il grafico da casa, per gentilezza, mandi un .ai a qualche cliente che sempre da casa, col cellulare, gli fa il bonifico in due secondi e mezzo. I miei fornitori sono disperati. Propongono consegne a domicilio fino a Cantù e mega sconti. Non serve a niente. HO CHIUSO, perché il mio lavoro non si fa da casa. Non faccio ordini perché non vendo più niente. Mi hanno disdetto tutte le prenotazioni. I buffet per festeggiare la laurea, voi lavoratori da casa che accudite l’anziana madre, come li servite? In digitale? VI CHIEDO SOLO QUESTO: prima di pontificare avendo visto solo quel metro quadrato di orto che avete davanti ai piedi, allargate un cicinino lo sguardo oltre il vostro naso perché LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA SONO ENORMI. Una ragazza che devo licenziare appena possibile, oggi mi ha scritto che le hanno licenziato il fratello che era appena stato assunto per il suo primo lavoro. A fine mese lascio per strada i primi dipendenti. E come me, tanti altri imprenditori. Me li assumete voi per lavorare da casa? Le persone, a fiotti, che stanno licenziando i questi giorni, mentre voi lavorate da casa, non avranno più denaro per pagarvelo il vostro cazzo di lavoro da casa. E ci finirete in vacanza forzata, a casa, se non aprite tutti gli occhi. Le dimensioni del problema sono tutt’altre e la maggior parte di voi, offesi dalle mie parole, neanche li vede perché è tutta presa dal rispondere stizzita. Fate scorta di libri, ché se avete la vista corta, almeno, ci aggiungiamo del sapere. Possibilmente senza menarvi alla cassa della libreria come avete fatto a quella dell’Essunga. E scrivete meno cazzate, magari cominciate a ragionare su come ripartire al doppio della velocità altrimenti moriamo tutti. Io mi sto organizzando. Voi da casa?

Ps. Non ho espresso neanche mezzo lamento per me stessa, nessuna lagna sul fatto che non so se sopravviverò alla tempesta, se ne lascerò a casa una parte o tutti, risparmi personali ciao, futuro ciao.

Sulla prevenzione, le

Misure di sicurezza devono essere esagerate almeno per qualche settimana e rispettate da tutti.

TAPPATEVI LA BOCCA PER DECENZA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo