Tutti i fatti, i numeri e le dichiarazioni :Il governo stanzierà 25 miliardi per le misure economiche anti coronavirus

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri spiegando che 20 miliardi verranno finanziati in deficit. Il precedente piano prevedeva misure per 7,5 milardi, di cui 6,3 miliardi in deficit.

Nel primo decreto, che dovrebbe avere una dotazione di circa 10 miliardi, sono previste quattro aree di intervento. Il primo punto andrà a finanziare sanità, protezione civile e forze armate. Il resto delle risorse verranno stanziate con altri decreti o con provvedimenti legislativi. Il secondo decreto riguarderà le “disposizioni in materia di lavoro”, con l’allargamento della cassa in deroga, misure per gli stagionali e gli autonomi. Mentre per i genitori con i figli a casa per via della chiusura delle scuole, è prevista l’estensione del congedo parentale o in alternativa il voucher baby sitter. Il terzo capitolo sarà dedicato al sostegno alla liquidità per famiglie e imprese. Nella quarta parte, quella sul fisco, è allo studio uno stop ai versamenti di contributi e ritenute per le imprese.