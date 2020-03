ECCO COME UN POPULISTA FREGA LA GENTE.

Ecco il populista, così frega la gente. Trump chiude i voli all’Europa (non alla GB), ma il contagio ormai è anche in casa sua. Dovrebbe porsi il problema di chiudere le sue città. Ma lui invece ha negato in tutti i modi il pericolo e ha ritardato il più possibile questa presa d’atto, preoccupato esclusivamente della tenuta economica e industriale degli USA, un Paese che peraltro non ha un sistema sanitario universalistico. Adesso finge di chiudere la stalla a buoi scappati e i fessi penseranno “come è cazzuto Trump, ha sbattuto fuori dalla porta l’Europa. Trump ci protegge”. Fessi, contenti e a gravissimo rischio. Trump ha protetto gli interessi che doveva proteggere, se ne frega di Joe Brown. Per lui è solo un numero, un inevitabile costo sociale. Di Joe Brown, a conti fatti, dirà che è morto perché non era assicurato.

Basta “ammirare” il suo sguardo intelligente per capire che ha un Q.I. inferiore a quello di un criceto,Mi sono sempre chiesto come possa fare il presidente degli stati Uniti. Speriamo che il virus abbia almeno un effetto positivo:NON FARE RIELEGGERE QUESTO SQUILIBRATO!!! Sta dimostrando di essere un pazzo sta distruggendo tutto con le sue politiche da psicopatico.

ECCO COME UN POPULISTA FREGA LA GENTE.

