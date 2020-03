Una,,banchiera-economista,a capo della BCE,,dovrebbe sapere che anche un suo live Soffio,può Scatenare una TEMPESTA! Ma! Tutti insieme al nostro Presidente.

Oggi la BCE ha sbagliato profondamente.

Devono capirlo velocemente

#Covid_19 Matteo Renzi

La Bce terrorizza i mercati e Lagarde diventa parte dei problemi del contagio. #Lagarde annuncia nuove misure, ma dello spread se ne lava le mani. Guai seri: Btp/Bund a 260, Borsa -17%. Dura nota del Quirinale .

COSA POTREBBE ANDARE PEGGIO

Il sistema bancario crollerà, a meno di interventi straordinari. Stiamo andando a sbattere contro un muro, e non abbiamo i freni. La tempesta perfetta consiste in questo: quello che è arrivato dalla Cina ha messo in ginocchio il Paese, dovremmo fare tutto quello che serve per restare vivi, ma non abbiamo una banca centrale che possa darci le risorse necessarie.Ecco cosa potrebbe andare peggio.

Basiti. Rimaniamo letteralmente basiti dalle parole e dal comportamento di Christine Lagarde, presidente della BCE.

Oggi ha infatti sostenuto che la questione spread non fosse “compito suo”. Parole sprezzanti, inopportune. Che hanno avuto un effetto devastante: far impazzire i mercati. E far letteralmente collassare la Borsa di Milano, che è arrivata a perdere quasi il 17%.

Ci permetta però, presidente Lagarde, di dirci anche arrabbiati oltre che basiti.

Perché in questo Paese, adesso, ci stiamo tutti facendo in quattro per fronteggiare l’emergenza. E come certo saprà la situazione economica ne sta risentendo. E la sua leggerezza, una leggerezza che chi dirige una banca centrale di un’istituzione continentale non dovrebbe avere, ci ha arrecato un enorme danno. Ha bruciato nostre risorse che si sarebbero potute impiegare per combattere con più forza questo nuovo nemico.

Per questo ci diciamo basiti. Ma anche arrabbiati.

E per lo stesso motivo ci aspettiamo un cambio di rotta da parte suo e della BCE.

È ancora in tempo per rimediare.Non perda l’occasione.

