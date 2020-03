Non dimentichiamo che in questa sfida non c’è soltanto la sfida economica e sanitaria dell’Italia, c’è la sfida per restituire al Paese il gusto, la bellezza, l’onore e la dignità di essere un Paese che difende i propri valori. Se gli altri Paesi in Europa non lo hanno capito, sappiano che nelle prossime ore toccherà anche a loro e noi saremo al loro fianco, perché da questa emergenza sanitaria, economica e valoriale si esca tutti insieme.Matteo Renzi

Christine Lagarde annuncia un’operazione in Quantitative Easing da 120 miliardi, ma lo spread schizza a 240 punti. I mercati sanno che non servirà a niente, perché i soldi alle famiglie e alle imprese non arriveranno mai. Siamo entrati una economia di guerra e ci vogliono misure come quella attuata negli anni ’30 del secolo scorso: una nuova IRI. Ci vuole una banca pubblica che non persegua solo il profitto ma che possa accollarsi l’onere della perdita del finanziamento delle microimprese distrutte da questa crisi. Decenni di privatizzazioni hanno privato i cittadini dei diritti costituzionali: abbiamo distrutto e smantellato il Paese. Oggi paghiamo l’avere messo il Paese in mano ad una banda di venduti e di servi.

IN MANO A UNA BANDA DI VENDUTI E DI SERVI

