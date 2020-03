LA SOLIDARIETÀ SCONFIGGERÀ IL CORONAVIRUS E I FABBRICATORI DI ODIO:Vorrei che questa esperienza ci lasciasse un popolo più coeso, più orgoglioso di sé e più cosciente delle sue grandi potenzialità.

Coronavirus, Italia chiama e Cina risponde: donate da Pechino 100mila mascherine e 50mila tamponi.Nella giornata di oggi, con un cargo container, partiranno dalla Cina circa 30mila tute, 100mila mascherine, 50mila tamponi. Un dono di Pechino, che dopo più di 50 giorni sembra essere riuscita ad arrestare l’avanzata del coronavirus. Nel pacchetto di aiuti ci saranno anche 30mila tute e respiratori

LA SOLIDARIETÀ SCONFIGGERÀ IL CORONAVIRUS E I FABBRICATORI DI ODIO.E dopo le mascherine e le attrezzature mediche, dalla Cina arriva anche un team di esperti che aiuterà i colleghi italiani a fronteggiare il Coronavirus.Un’ennesima lezione di vita a quelle donne e quegli uomini piccoli piccoli che hanno discriminato un intero popolo illudendosi che un virus rispettasse dei confini geografici.Eccoli gli “appestati”. Eccoli i “mangiatori di topi”. Eccoli qua, che vi insegnano a vivere.

Della Cina, mediamente, sappiamo poco e spesso solo luoghi comuni e fake news, alcune neanche tanto news. Ma volendo ricorrere a stereotipi direi che i cinesi sono più laboriosi dei tedeschi, più precisi degli svizzeri e più gioviali e festaioli di un napoletano felice.

L’arma cinese più forte per sconfiggere il coronavirus si chiama coesione sociale, che è figlia del consenso. Sì, il governo cinese ha sempre avuto, anche nei momenti di crisi, e penso esplicitamente a Tiananmen, al Tibet e a Hong Kong, un grande consenso di popolo. Ad alcuni non piacerà sentirlo dire, ma basta esserci stati, averci lavorato fianco a fianco, aver ficcato il naso un po’ dappertutto e parlato con chiunque fuori dai denti, dai membri del governo al lavoratore più modesto, per capirlo.

La Cina non è un lager dal quale si scappa. I cinesi viaggiano, studiano nelle Università del mondo, e tornano sapendo di avere un posto sicuro dove prosperare. La gente, in Cina, conosce perfettamente i limiti di quel sistema, le critiche non sono espresse sottovoce, ho conosciuto pochi popoli discutere, anche animatamente, su qualcosa che non va. Ma nella stragrande maggioranza delle persone è fortemente radicata la coscienza di un enorme progresso fatto in 70 anni sotto la guida di un gruppo dirigente che ha saputo, dopo i primi due decenni difficili, portare oltre 1miliardo e mezzo di persone dalla miseria a un benessere sempre più diffuso e a livelli di cultura e civismo senza precedenti o eguali nel mondo.

I cinesi sono sorridenti. Lo capisci tornando in Italia e guardandoci girare per le strade. Un taxista di Pechino, che portava un medaglione con Mao Zedong appeso al retrovisore, come da noi alcuni con Padre Pio, mi disse “E’ un portafortuna, perché noi cinesi abbiamo avuto due fortune. La prima è avere avuto un capo come lui. La seconda è che non ha lasciato eredi”. Si guarda al futuro, ma con grande rispetto, perfino amore, per il passato, anche quello dei momenti più difficili, perché è storia comune, come di famiglia.

Come per nessuna altra realtà per capire la Cina e i cinesi devi metterti nei loro panni. Non è banale dire che devi conoscere la loro storia e la loro cultura, perché se questo è vero per qualunque popolo diverso dal tuo, in questo caso hai difronte una storia e una cultura del tutto differente da quello occidentale.

I cinesi sono molto orgogliosi della loro storia che, in molti, paragonano a quella italiana a partire dalle analogie tra il Celeste Impero e l’Impero Romano, del quale hanno trovato tracce nella città di Liquian nel Gansù. Gli storici cinesi datano dal I secolo d.C. l’inizio dei rapporti commerciali tra Roma, chiamata Da Qin (Grande Cina), governata da un imperatore di nome An – tun della dinastia degli Antonini, si pensa a Marco Aurelio.

Anche per questo ritengono gli italiani i più predisposti a capire naturalmente la Cina, essendo figli di due uguali grandezze. Quante volte ci siamo detti scherzando che Roma e l’Impero dei diecimila anni hanno perfino gli stessi colori, porpora e oro. La prima capitò una sera a cena con le Ambasciate d’Italia e di Francia ospiti del governo cinese. I francesi ammutolivano tutti decantando le loro qualità. Profittando dei tre secondi per riprendere il fiato di un collega parigino, mi infilai dicendo “vi abbiamo visto arrivare qui dove noi stavamo da secoli, perfino Roma e Pechino hanno gli stessi colori araldici”. La discussione prese un’altra piega e quella sera pareva che a tavola ci fossimo solo noi e i cinesi.

La Cina sta uscendo dal coronavirus e spero che ne usciremo anche noi al più presto. Vorrei che questa esperienza ci lasciasse un popolo più coeso, più orgoglioso di sé e più cosciente delle sue grandi potenzialità.

LA SOLIDARIETÀ SCONFIGGERÀ IL CORONAVIRUS E I FABBRICATORI DI ODIO:Vorrei che questa esperienza ci lasciasse un popolo più coeso, più orgoglioso di sé e più cosciente delle sue grandi potenzialità.

