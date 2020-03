ALTRO GIRO, ALTRA BUFALA. “La Germania ha stanziato 550 miliardi sull’emergenza coronavirus e noi solo 20!”

Organizzazione politica

ALTRO GIRO, ALTRA BUFALA.

La prossima bufala è “La Germania ha stanziato 550 miliardi sull’emergenza coronavirus e noi solo 20!”.

Così chi legge pensa che i tedeschi stiano abbuonando 550 miliardi di tasse, oppure attivando 550 miliardi di nuova spesa pubblica (o una combinazione delle due).

In realtà, di questi 550, più del 80% (450 miliardi) sono garanzie che lo stato tedesco GIÀ ATTUALMENTE fornisce a Kfw (=la loro Cassa Depositi e Prestiti).

E gli altri 100 miliardi sono ulteriori garanzie che “se necessario” verranno aggiunte in futuro.

Quindi si tratta solo di garanzie su prestiti della loro controllata, e per la stragrande maggioranza già esistenti.

Cosa dite, questa ennesima bufala verrà stroncata sul nascere o tra poco vedremo 15 volte al giorno in Tv ripetere da “giornalisti” e “politici” (virgolette non casuali) che noi siamo incapaci perché spendiamo solo 20 mld e la Germania invece trenta volte di più?

Ps. Per i non addetti ai lavori. La garanzia e’ una somma che lo Stato stanzia per agevolare la concessione di un credito ad un debitore da parte di una istituzione finanziaria, e che viene “escussa” (=effettivamente spesa, per ridare al creditore la somma originariamente prestata) solo se in futuro il debitore non riesce a restituire il prestito. Cosa ben diversa, ovviamente, da una somma utilizzata per abbassare le tasse o aumentare la spesa pubblica.

IN ITALIA! Sarà importantissimo che il Decreto Legge sulle misure economiche dia le risposte che servono a cominciare dalla liquidità alle famiglie, alle imprese, alle partite IVA. Perché si può chiedere agli italiani di stare a casa, ma poi allora bisogna bloccare i mutui, sospendere le tasse, garantire liquidità.Forza! Siamo un grande Paese e ce la faremo.Matteo Renzi

