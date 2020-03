SU RENZI: ANCORA FAKE NEWS.

Sta girando un video di Matteo Renzi, una dichiarazione sulla CNN.

La presentazione del video è quella di un infido traditore del governo perché, il Italia lo sostiene, all’estero lo critica.

Niente di tutto questo!!!

Chi conosce l’inglese potrà verificare che Renzi esorta i giovani stranieri, europei e USA, ad evitare di andare nei luoghi pubblici. Di stare a casa.

In Italia, inizialmente si è agito diversamente.

I MISTAKES (errori) di cui parla Matteo Renzi sono quelli fatti dalla popolazione italiana, i GUYS (giovani) che hanno sfidato la sorte andando nei THEATRES (teatri) e altri luoghi pubblici.

Renzi è COERENTE!

CO-E-REN-TE!

Ha detto al governo italiano, fin dall’inizio, di chiudere tutto. Potete verificare sulla sua pagina.

Ha detto fin dall’inizio di sostenere il governo.

Andate a leggere i suoi post!

Al contrario, altri leader dicevano di aprire tutto. Qualche nome a caso: Sala, Zingaretti, Salvini, Meloni, Zaia.

Quindi, sottolineo che Renzi non sta accoltellando il governo alle spalle.

Ancora una volta, si mostra Matteo Renzi come non è.