I prossimi dieci giorni saranno decisivi: per l’Italia, per l’Europa, per il mondo. Per l’Italia perché capiremo se le misure restrittive cominceranno a produrre i primi effetti positivi; e perché capiremo anche se saremo stati in grado di circoscrivere meglio le maggiori emergenze territoriali dell’epidemia. Per l’Europa, perché se il Covid-19 si estenderà come è accaduto in Italia obbligherà non solo i singoli Paesi a valutare interventi più efficaci per contrastare l`epidemia ma metterà Bruxelles difronte alla necessità di prendere in esame misure di contenimento della crisi sanitaria ed economica del Covid-19 di portata ben maggiore rispetto a quanto sin qui immaginato: cioè più flessibilità mirata, molti più investimenti e il varo di un programma comune per alleggerire il deficit e i debiti dei singoli Stati alle prese con la pandemia, anche attraverso l’emissione di Euro Rescue Bond, dedicati a tal scopo, una tantum, come suggerito da Alberto Quadrio Curzio. Mentre la Lagarde dovrà dimostrare di essere all’altezza del suo compito e non una semplice passacarte dei “falchi” tedeschi. Infine, saranno giorni cruciali anche per gli Stati Uniti, specie se i contagi dovessero aumentare rapidamente a livelli critici, non fosse altro perché gli americani non possono appoggiarsi a una sanità pubblica gratuita ed efficiente come quella italiana.

AVVISO PER TUTTI: Siamo a oltre 1.400 morti, il mio cuore è in lutto, non invitatemi a cantare canzonette sui balconi e dare ancora del mio paese l'immagine di Pizza, spaghetti e mandolini. Al massimo potrò arrivare a Mameli e Bella Ciao, quando sarà tutto finito.

