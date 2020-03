Benvenuto in squadra, Guido Bertolaso! La Lombardia ha bisogno della capacità e della competenza di chi ha da sempre gestito situazioni di crisi.

AL NORD STANNO COLLASSANDO. E IL GOVERNATORE FONTANA HA CHIAMATO BERTOLASO COME COMMISSARIO STRAORDINARIO PRIVATO. MATTEO RENZI LO AVEVA SEGNALATO DA TEMPO. MA IL GOVERNO GLI HA DATO PICCHE. ORA BERTOLASO È IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA LOMBARDIA. NON ERA MEGLIO SE FOSSE STATO IL COMMISSARIO DI TUTTA L’ITALIA???. RENZI È IL NOSTRO LEADER. QUANDO APRIRETE GLI OCCHI VOI GOVERNANTI GIPRNALISTI E SOPRATTUTTO NOI ITALIANI?????. IO STO A CASA

Lombardia in allarme.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha chiesto al dottor Guido Bertolaso di affiancarlo come consulente personale per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Bertolaso accetta l’incarico per i quale riceverà un compenso simbolico pari ad un euro.

“Se ho aperto l’ospedale Spallanzani vent’anni fa e ho lavorato in Sierra Leone durante la micidiale epidemia di ebola forse qualcosa di utile con il mio team spero di riuscire a farlo”. Ha detto l’ex capo della protezione civile. “Il mio pensiero va ai medici – quelli veri – agli infermieri ed ai tecnici sanitari e ai farmacisti che da settimane danno l’anima rischiando ogni istante per combattere e vincere questa battaglia”, ha concluso Bertolaso. Ci auguriamo possa aiutare. Niente polemiche.

Lo stipendio di un euro. Guido Bertolaso sarà il “consulente personale” del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana, si legge in una nota della Regione, ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l’incarico per il quale riceverà un compenso simbolico pari a un euro.

Bertolaso vive in Africa dove salva vite, costruisce ospedali, organizza la sanità: è un grande organizzatore ed è un medico. Fra i suoi meriti quello di aver fronteggiato la Sars, acronimo inglese che significa “grave crisi respiratoria” di origine virale. È stato direttore della Protezione Civile per nove anni, dal 2001 al 2010 e per due fu Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per affrontare l’emergenza rifiuti.

