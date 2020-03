Mai come in questi momenti è fondamentale stare tutti insieme, stretti intorno alle nostre Istituzioni.

E con lo stesso spirito condividiamo ogni sforzo del Governo. Sarà importantissimo che il Decreto Legge sulle misure economiche dia le risposte che servono a cominciare dalla liquidità alle famiglie, alle imprese, alle partite IVA. Perché si può chiedere agli italiani di stare a casa, ma poi allora bisogna bloccare i mutui, sospendere le tasse, garantire liquidità.Forza! Siamo un grande Paese e ce la faremo.Matteo Renzi

E DA! Di Battista, raffica di insulti a Renzi: «Sei arrogante, gonfio di bile, frustrato, fai vergogna»

Altro durissimo attacco di Alessandro Di Battista al leader di Italia Viva. «È vero, forse do troppa importanza a questo fallito della politica. Ma è bene conservare la memoria storica. Il Fu Matteo Renzi è il classico anti-italiano alla ricerca di visibilità. Si sente importante perché lo intervista la Cnn. Si crede un leader perché i giornali (solo loro ormai) se lo filano. Ormai ha più rimpianti che elettori».

Di Battista: «Renzi gode nel vedere l’Italia in difficoltà»

«Renzi è il classico frustrato», continua Di Battista. «Dice tutto e il contrario di tutto per poter gridare un giorno a chi lo segue (cioè a sé stesso) “io ve l’avevo detto”. Arrogante, gonfio di bile, bello come una “multipla” verde acqua, gode nel vedere l’Italia in difficoltà. Alla Cnn ha fatto un appello: “Non fate gli errori dell’Italia”. E adesso insiste attaccando il governo del quale, teoricamente, fa parte».

La prevedibile difesa di Conte

«Io non faccio parte del governo, nessuno mi obbliga a difenderlo», incalza Di Battista. «Ma lo difendo perché difendo l’Italia in un momento di difficoltà. Arriverà la resa dei conti e l’eterna quarantena elettorale!», chiosa l’esponente M5S, difendendo l’azione di Conte. Prevedibile l’attacco anche al leader della Lega, che non manca mai. «Dopo Salvini a “El pais”, l’altra vergogna della politica italiana, Matteo Renzi, si è messo a insultare il nostro Paese all’estero».

Di Battista contro l’Europa: «Non esiste»

«L’Europa, ad oggi, non esiste ed anche i più fervidi europeisti (in realtà i veri assassini del progetto europeo) forse se ne stanno rendendo conto. Lagarde, Presidente della Bce, ha pronunciato una frase a dir poco indecente. “Non è compito della BCE ridurre gli spread”. Sembra una frase detta male ma nasconde molto di più. O inadeguatezza assoluta o connivenza con il sistema di speculatori che stanno aggredendo il nostro Paese proprio in questi giorni difficili», dice Di Battista.

