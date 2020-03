C’è chi propone di chiudere il Parlamento e votare a distanza. Non scherziamo: neppure in stato di guerra si chiudono le Camere. Nella democrazia, la forma è sostanza: e noi, appunto, siamo una democrazia parlamentare. Deputati e senatori non possono essere, loro, quelli che si lasciano prendere dal panico: la pandemia si sconfigge con lucidità e intelligenza, non con l’ansia. Diradiamo le sedute, prendiamo tutte le accortezze del caso: ma chiudere il Parlamento no, non esiste.Matteo Renzi