Coronavirus, Germania chiude frontiere con Francia, Svizzera, Austria e Danimarca. Spagna: 2000 contagi in 24 ore. Casi raddoppiati in Svizzera. Vienna chiude tutto come l’Italia.

Coronavirus, Germania si mette in autoisolamento. Chiuse le frontiere con Francia, Svizzera e Austria.La tecnica chiudi-chiudi (alla Salvini per intenderci) ha grande successo in Austria .Ma poi, come mania contagiosa, ha infettato i loro parenti germanici che per non essere da meno hanno provveduto a chiudere le frontiere con l’Austria chiudendo il cerchio. Ora che fine hanno fatto i nostri cari avventurieri Salvini e Meloni? Hanno in fine deciso se aprire o chiudere tutto o sono rimasti impallati e rintronati in attesa di un reset ? E la strategia di Francia e Regno Unito quale sarebbe? Da quello che ho letto, evitare a francesi e britannici l’isolamento, in modo che si ammalino quante più persone possibile, cosicché possa successivamente sopraggiungere l’immunità di gregge. Tanto chi se ne frega della morte di persone anziane, si può pure risparmiare sulle pensioni; se muore pure qualcuno più giovane, si tratterebbe di un effetto collaterale trascurabile. Non ho parole.Anche in Germania adotteranno la strategia Britannica, possedendo strutture sanitarie, industriali ed risorse economiche in grado di reggere l’urto, cercando solo di spalmare la diffusione nel tempo e senza “bloccare tutto”. Abbiamo capito che il problema riguarda solo i posti letto in terapia intensiva e rianimazione: quindi il mondo ora si divide in due: chi può reggere l’urto e continuare, e intere nazioni che devono fermarsi perché mancano una manciata di posti letto negli ospedali.

Ultime dalla Germania, trump(minuscolo) sta usando tutti i mezzi a sua disposizione(miliardi di dollari), per portare l’azienda CureVac, specializzata nella ricerca di vaccini e con sede a Tübingen (Baden Wüttember) negli States, e per usare l’eventuale vaccino solo per i malati americani! La notizia è più che sicura, e ditemi voi se il biondo/arancione non sia un criminale! Comunque, il governo tedesco sta ricorrendo ai ripari, prima facendo dimettere il presidente della CureVac, che il 2 marzo era alla casa bianca per le prime trattative, e sostituendolo. Il governo tedesco ha annunciato che appena ci sarà pronto un vaccino, sarà messo a disposizione di tedeschi ed europei! Fonte: Sito della Bildzeitung (wwwbild.de) e confermata dai radiogiornali!

Ma poi tutti copieranno l’italia che prima è stata derisa. questo virus ha messo in risalto quanta ignoranza c’è in primis quel buffone di inglese il fratello piccolo di Trump. Credevano che gli unici contagiati dal Covid-19 siano gli italiani, solo che invece che i polmoni gli ha preso alla testa, nel resto del mondo da quello che leggo è tutto perfettamente sotto controllo. Sì sì… aspetto altre due settimane, tre o quattro, qualche mese, diversi anni… da noi è l’apocalisse altrove no, è un fatto! Fino a qualche giorno fa negli altri paesi non c’era nulla, così dicevano. Ora sono migliaia. Che abbiano più soldi da spendere e non si siano mangiati tutto regalando la sanità ai privati può essere un altro discorso. Fossi in lei aspetterei veramente una decina di giorni.

Da noi e’ l’apocalisse c’è perché abbiamo permesso a malfattori ed approfittatori di arricchirsi sulla nostra pelle smantellando la sanità. Aggiungiamo pure una profondissima ignoranza del popolo coadiuvata da una meschinità allucinante di tutta e dico tutta l’informazione . Ci fosse stato un cane che avesse spiegato a sti ritardati che urlano cosa diavolo sia un virus, come agisce, come si propaga e come comportarsi per non contribuire alla diffusione dello stesso forse le cose sarebbero andate meglio ma si preferisce sparare numeri a casaccio su contagiati e morti trattandoli come se fossero la stessa cosa. E’ un paese che supererà l’attuale emergenza ma collasserà sotto la sua stupida ignoranza che moltissimi di noi si vantano di avere.

Ma perchè distorcete le notizie? mah…fino a ieri e fino a prova contraria era proprio l’Austria e tutta il resto di quell’ammasso di nazisti 2.0 dell’europa che ci avevano come al solito chiuso la porta in faccia! Adesso dite che seguono la linea di chiusura dell’italia, va bene che siete pagati però un minimo di decenza anche in questi casi non gusterebbe. ultima modifica: da

