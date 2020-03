“Proprio perché viviamo giorni delicati, bisogna essere rigorosi e attenti. Domenica scorsa proponemmo la sospensione delle attività della Borsa, inascoltati. Ora vedo che Matteo Salvini urla contro le speculazioni sui mercati, se la prende coi ritardi della Consob. E mi chiedo se non sia lo stesso Salvini che alla presidenza della Consob ha voluto Paolo Savona. Se nelle carceri italiane muoiono dodici detenuti, dodici uomini, possibile che chiedere un gesto di responsabilità al direttore del Dap sia lesa maestà? Ora, se la politica fosse una cosa seria, in questi giorni si sarebbero dimessi sia Savona sia Francesco Basentini”Matteo Renzi.

RENZI era antipatico e tutti i mediocri ed incapaci si erano coalizzati per farlo fuori. Ora teniamoci gli incapaci nei posti chiave per fare dispetto al Matteo antipatico. MA I PENNIVENDOLI DI TUTTI I GIORNALONI E TELEVISIONI ITALIANI PERCHÉ NON DANNO QUESTO TIPO DI NOTIZIE ??? Ma forse perché tutta l’informazione in Italia è in mano alla destra ed alla massoneria.

Questo signore, dal piglio duro, la battuta sempre acida dice tutto e il contrario di tutto. Poveretto è a corto di argomenti e straparla ancora di più. Io sempre una domanda mi faccio e gli faccio ma, i 49 milioni che fine hanno fatto? Savona lo si sapeva che avrebbe fatto danni , ma il governo gialloverde lo ha voluto a tutti i costi , adesso ne pagheremo le conseguenze tutti noi. Savona professore anti EU e impropriamente messo lì alla CONSOB senza merito ne competenze

SALVINI!Il Re degli SCIACALLI HA OSCURATO IL CERVELLO DEGLI ITALIANI

