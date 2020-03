Stiamo dando una lezione al mondo.

Stiamo combattendo una guerra che sta cambiando le nostre abitudini, ci priva degli abbracci, di vedere i nostri cari più fragili, quelli che se non ce li porta via questo maledetto virus ce li porterà via il tempo.

Dobbiamo resistere, perché più saremo diligenti e prima tutto questo finirà, prima ci riabbracceremo, prima torneremo a vivere.

Sappiate che questo sacrificio funzionerà e che noi, come solo gli italiani sanno fare, stiamo trasformando il buio in arte, pulsiamo fantasia a fiotti, diffondiamo bellezza, umanità, valore.

Sono orgogliosa del nostra gente che con ostinazione ha mantenuto la sanità pubblica, che si prende cura di tutti, a prescindere da chi siano e da quanti soldi abbiano.

Sono così grata e riconoscente alla fibra umana del nostro popolo, rappresentato in queste settimane dall’abnegazione, dalla passione e dal coraggio di medici, infermieri, personale sanitario.

Siamo gente che per salvare una vita umana stravolge la propria esistenza, non dorme, non mangia, si sacrifica e lotta.

Siamo quelli che quando si chiudono in casa per combattere una pandemia, suonano l’arpa in terrazza o il violino dalla finestra, appendiamo arcobaleni, inventiamo aperitivi su Skype e flashmob casalinghi per ringraziare chi sta salvando le nostre vite.

Siamo quelli che sanno trovare il modo di stappare un sorriso con delicatezza anche nella trincea quotidiana.

Del resto siamo quelli hanno affrescato la Cappella Sistina, che hanno scolpito il David e dipinto la Gioconda.

Siamo quelli che hanno inventato la pila, la radio, il telefono, che hanno costruito il primo Pianoforte, creato la Lirica e progettato gli asili nido.

Abbiamo per anni guardato al passato per ricordarci quanto siamo stati grandi.

Ora stiamo mostrando al mondo cosa significhi avere un sistema sanitario di eccellenza, un popolo tenace e talentuoso e soprattutto, un senso di rispetto profondo per la vita umana.

C’è chi altrove, in Europa e nel mondo con un cinismo disumano dice al proprio popolo: “preparatevi a perdere i vostri cari”.

Invece noi lottiamo, combattiamo, affrontiamo questa emergenza con tutto il nostro cuore, la nostra testa e la nostra civiltà.

Perché per noi anche una vita, vale un sacrificio collettivo.

Ce la faremo ragazzi e daremo al mondo una lezione che non si potrà dimenticare.

