Coronavirus, Toccafondi: “Il Governo aiuti il mondo dello spettacolo”

“C’è un settore, che fa grande il nostro Paese da sempre e che con l’emergenza Covid-19 è completamente fermo: quello dei teatri, del cinema e dello spettacolo dal vivo”. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

“Migliaia di spettacoli annullati – continua Toccafondi – chiusure, nessuno che può lavorare. Un settore che dovrà ripartire appena possibile perché impiega migliaia di persone ed è una parte fondamentale della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione, una vetrina italiana nel mondo. Fa dunque bene il governo a prevedere nel decreto in preparazione per fronteggiare l’emergenza, un fondo di 100 milioni di euro per spettacolo dal vivo e cinema. Risorse che dovranno aiutare lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro e sostenere il sistema a ripartire”.

“Chiediamo particolare attenzione per i nostri teatri,che da anni vivono in sofferenza e in situazioni di disagio. In questa fase una specifica attenzione”, spiega Toccafondi.

“L’intervento del governo, sicuramente auspicabile e benvenuto, tenga conto delle diverse posizioni in campo ed eviti di penalizzare un settore, come il teatro che, in questa fase difficile, necessita oggettivamente di particolare supporto per poter ripartire”, conclude Toccafondi.

