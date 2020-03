LE Enews DEL CORONA VIRUS DAL MONDO.

Russia, piattaforma online per segnalare contagi Il governo russo lancerà presto una hotline telefonica e un sistema online per informare i cittadini sulla situazione del coronavirus nel Paese, dice il primo ministro Mikhail Mishustin. “Nel prossimo futuro lanceremo un sistema online, attivo 24 ore su 24, per informare i cittadini su come questa situazione si sta evolvendo, anche attraverso i social network”, ha detto Mishustin nel briefing quotidiano con i vice primi ministri. Informazioni aggiornate sul numero di nuovi casi e recuperi di Covid-19 saranno pubblicate 24 ore su 24. “Inoltre, il monitoraggio completo dei parametri economici e sociali cruciali sarà effettuato online”.

Cina, banca centrale inietta 100 miliardi di yuan nel sistema La Cina adotta una serie di misure per sostenere l’economia fortemente colpita dal coronavirus. La Pboc, la banca centrale di Pechino ha annunciato di aver iniettato sul mercato 100 miliardi di yuan (circa 14,3 miliardi di dollari) di liquidità tramite prestiti a medio termine con tasso invariato al 3,15%. Lo scopo, ha spiegato la Pboc in una nota, è di assicurare una liquidità sufficiente sui mercati. La banca centrale si è astenuta oggi dall’introdurre liquidità con contratti di pronti contro termine a breve termine per il ventesimo giorno consecutivo.

La mossa segue l’annuncio di venerdì della Pboc del taglio, effettivo da oggi, della quantità di denaro che alcuni istituti di credito devono tenere in riserva. Il taglio libererà circa 550 miliardi di yuan di liquidità nel sistema finanziario.

Air France-Klm: -70-90% di capacità, a terra tutti gli Airbus 380 e i Boeing 747

Di fronte alla crisi da Covid-19 e i relativi vincoli al movimento di viaggiatori con “il gruppo Air France-Klm è obbligato a ridurre l’attività di volo in modo molto significativo nei prossimi giorni, con il numero di chilometri disponibili per passeggero (ASK) potenzialmente in calo tra -70% e -90%.Questa riduzione della capacità è attualmente prevista per due mesi”. Con una nota il gruppo aereo annuncia misure eccezionali: “Air France metterà a terra tutta la sua flotta Airbus 380 e Klm l’intera flotta Boeing 747”. Per garantire il proprio flusso di cassa: sono state identificate ulteriori misure di risparmio, che genereranno 200 milioni di euro nel 2020, una prima revisione del piano di investimenti ha ridotto il piano di spese in conto capitale di 350 milioni cui si aggiungerà l’impatto del calo dell’attività sull’ammontare degli investimenti di manutenzione”. Air France e Klm si consulteranno con i rappresentanti dei dipendenti sulle misure da adottare.

Usa: vietati incontri con più di 50 persone

Gli Stati Uniti vanno verso una nuova stretta oltre il divieto di riunioni con più di 50 persone. Se il Cdc ha dettato nuove linee guida che prevedono l’annullamento di tutte le manifestazioni con più di 50 persone (fatta eccezione per quelle che riguardano scuole, università e attività lavorative), il vicepresidente Mike Pence a capo della task force annuncia una nuova stretta che va dal coprifuoco alla chiusura di esercizi pubblici come i ristoranti. Qualche giorno fa sempre il Cdc ha pubblicato le proprie stime sulla possibile evoluzione del virus negli Usa, con una forbice tra 200mila e 1,7 milioni di morti a causa del Sars-Cov-2 a seconda dello scenario, con il numero dei contagiati che oscilla tra 160 e 240 milioni.

Easyjet: a rischio sopravvivenza compagnie aeree

“L’industria dell’aviazione europea ha di fronte a sé un futuro incerto e non c’è alcuna garanzia che le compagnie aeree, con i benefici che recano alle persone, all’economia e alle imprese, saranno in grado di sopravvivere a quello che potrebbe trasformarsi in un sostanziale blocco dei viaggi nel lungo periodo, con una prospettiva di ripresa molto lenta”. Lo scrive Easyjet in una nota, specificando che “il futuro dipenderà molto dalla possibilità di mantenere l’accesso alla liquidità, compresa quella messa a disposizione dai governi di tutta Europa”.

Scuole chiuse a Misca dal 21 marzo

La città di Mosca chiuderà le scuole a partire dal prossimo 21 marzo. Saranno inoltre limitate anche le attività pubbliche di svago, in modo da contenere la diffusione del coronavirus. Il sindaco della città, Sergueï Sobyanine, ha anche chiesto alle persone anziane e a quelle più a rischio di non lasciare i propri appartamenti se non in caso di necessità.

Cina: fino a 3 anni di carcere per chi viola la quarantena ai confini

Sanzioni penali e fino a tre anni di carcere in Cina per le persone affette da patologie infettive per cui è richiesta la quarantena o i sospetti contagiati da malattie epidemiche che si rifiutano di sottoporsi a periodi di osservazione medica e isolamento, così come chiunque non compili in modo veritiero i moduli di dichiarazione sanitaria ai valichi di frontiera, compresi gli aeroporti internazionali. È quanto prevedono le linee guida emanate oggi dalla Suprema corte del popolo, la Procura suprema del popolo, i ministeri della Pubblica Sicurezza e della Giustizia e l’Amministrazione generale delle Dogane per rafforzare le misure di quarantena al fine di tutelare il Paese asiatico dai casi di Covid-19 provenienti dall’estero.

Francia: la situazione peggiora. Controlli alla frontiera con la Germania. Macron parla alla nazione

Il presidente Macron riunisce il consiglio di difesa e parla alla nazione alle 8 di sera del 16 marzo. La situazione dell’epidemia di coronavirus in Francia è “molto preoccupante” e “peggiora molto rapidamente”, ha dichiarato stamattina su France Inter il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, che ha affermato di temere una “saturazione” degli ospedali. “Il numero dei casi raddoppia ormai ogni tre giorni” ma “vorrei soprattutto che i nostri concittadini si rendessero conto che ci sono persone malate, in rianimazione e in prognosi riservata, e che si tratta di centinaia di persone”. Secondo le ultime cifre, il 15 marzo il bilancio dell’epidemia in Francia è aumentato a 127 morti e 5.423 casi confermati. Più di 400 persone sono ricoverate in gravi condizioni. La Francia rafforzerà a partire da domattina i controlli alla sua frontiera con la Germania, senza tuttavia chiuderla come ha deciso di fare Berlino: lo ha annunciato oggi il ministero dell’Interno.

Spagna estende le misure oltre i 15 giorni

La Spagna verso l’estensione delle misure restrittive oltre i 15 giorni prefissati e gli spostamenti dei cittadini sono controllati con i droni.

Lo stato d’allerta per l’emergenza coronavirus in Spagna durerà più dei 15 giorni annunciati, ha dichiarato alla radio RNE José Luis µbalos, ministro dei Trasporti. “In due settimane non riusciremo a vincere questa battaglia”, ha detto mentre continuano a salire i contagi nel Paese. Sono finora 7.900 i positivi al Covid-19 e 295 le vittime.

Capa: rischio bancarotta entro maggio per molte compagnie aeree

Dopo EasyJet (leggi sotto), anche altri prevedono in pochi mesi una drammatica crisi del mercato del trasporto aereo. Secondo la previsione del Center for Aviation (Capa), specializzato nella consulenza sul settore aereo, infatti, entro la fine di maggio molte compagnie aeree finiranno in bancarotta a causa delle ricadute della pandemia di Covid-19. Capa sottolinea che «un’azione coordinata tra governi e aziende del settore è necessaria immediatamente se si vuole evitare una catastrofe». Secondo il Capa, «a causa dell’impatto del coronavirus e delle limitazioni ai viaggi varate a livello globale, molte compagnie aeree sono già probabilmente in bancarotta tecnica o in violazione sostanziale dei covenant sul debito». Sulla stessa linea del Capa anche Willie Walsh, amministratore delegato di Iag, che controlla British Airways, Aer Lingus e Iberia: «La situazione sarà dinamica nelle prossime settimane. Molte compagnie sono sotto forte pressione con poca o nessuna liquidità» e non c’è garanzia che molte di queste sopravvivano, ha detto al Financial Times. La International Air Transportation Association (Iata), prima che le compagnie aeree annunciassero massicce cancellazioni di voli, aveva stimato perdite di fatturato per il settore per 113 miliardi di dollari, cifra ora destinata a lievitare in modo sensibile, visto che nelle ultime 24 ore i Governi hanno sensibilmente inasprito le limitazioni.

11 positivi in delegazione Bolsonaro in visita Usa

E’ salito a undici il numero dei positivi al test del coronavirus tra i membri della delegazione che ha accompagnato il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, nel suo viaggio della scorsa settimana in Florida: lo rendono noto i media brasiliani.

Austrian Airlines sospende tutti i voli

Austrian Airlines ha annunciato che sospenderà tutti i voli da giovedì per via dell’emergenza da coronavirus.

Ue: garantire circolazione di medicine e cibo

“Gli Stati membri devono salvaguardare la libera circolazione di tutte le merci. In particolare, devono garantire la filiera di prodotti essenziali come medicine, equipaggiamento medico, e cibo”. Così la Commissione europea nelle sue linee guida per la gestione delle frontiere di fronte alla minaccia del Covid-19. Il monito nasce dal fatto che alcuni paesi come la Germania hanno chiuso le frontiere (anche se oggi Berlino ha smentito precisando che le frontiere non sono chiuse ma si sono rafforzati i controlli). La gestione delle frontiere sarà discusso dai 27 leader nel videovertice del 17 marzo (Eurogruppo). La Commissione ribadisce che “è possibile sottoporre chi entra nel territorio nazionale a controlli sanitari senza introdurre formalmente controlli alle frontiere interne: la differenza tra controlli sanitari normali e controlli alle frontiere è la possibilità di negare l’entrata”. Tuttavia “alle persone malate non deve essere negato l’ingresso ma deve essere dato accesso alle cure”. Bruxelles indica che “gli Stati possono reintrodurre controlli alle frontiere interne per ragioni di sicurezza pubblica in situazioni estremamente critiche, che possono includere la salute pubblica: tali controlli devono essere organizzati per prevenire grandi raduni (ad esempio code), che rischiano di aumentare la diffusione del virus”

Fmi: pronti a mobilitare 1.000 miliardi

Il Fondo monetario internazionale è pronto a mobilitare 1.000 miliardi di dollari per aiutare i Paesi membri a far fronte all’emergenza causata dal coronavirus. Lo ha detto il direttore generale del Fondo, Kristalina Georgieva. “Come prima linea di difesa, il Fondo può varare i suoi strumenti di emergenza flessibili e ad erogazione rapida per aiutare i Paesi con esigenze finanziare urgenti”, ha detto Georgieva. “Il Fondo ha già 40 accordi in corso con impegni totali per circa 200 miliardi di dollari. In molti casi, questi accordi prevedono la creazione di veicoli per l’erogazione rapida dei finanziamenti in tempi di crisi. Abbiamo ricevuto interesse da altri 20 Paesi circa”, ha aggiunto Georgieva.

Von der Leyen: «Proposta restrizione viaggi extra-Ue»

«Ho informato i leader del G7 che ho proposto di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l’Ue. La restrizione è prevista per trenta giorni, da prolungare se necessario». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen su Twitter. Ci saranno delle deroghe per i cittadini non-Ue residenti di lunga durata nell’Unione, personale medico, ricercatori impegnati a fronteggiare il virus, lavoratori frontalieri (perché le restrizioni riguardano anche i Paesi associati all’area Schengen), gli addetti ai servizi di trasporto di merci, in particolare derrate alimentari, beni medicali e per la protezione della salute, beni necessari ai processi produttivi nella Ue. Per questi servizi ci saranno delle “linee veloci” per il passaggio alle frontiere, in modo da mantenere attivo il settore della mobilità e garantire continuità economica.

Il Cile chiuderà le frontiere da mercoledì

Il presidente cileno Sebastian Pinera ha aunnunciato che il suo paese chiuderà le frontiere a tutti gli stranieri da mercoledì. Attualmente, nel paese latinoamericano ci sono 155 casi confermati di contagio, aumentati da 75 nelle ultime 24 ore. La chiusura riguarda solo le persone e non l’ingresso e l’uscita delle merci, ha precisato il capo dello stato

Nell’ultima settimana in Africa 95 casi

Nella settimana tra il 4 e 10 marzo sono 95 i casi confermati in Africa, distribuiti tra Algeria (17), Burkina Faso (2), Camerun (2), Egitto (57), Marocco (2), Nigeria (1), Senegal (3), Sud Africa (7), Togo (1) e Tunisia (4). A segnalarlo è l’ultimo rapporto del Centro africano per il controllo delle malattie (Acdc). Complessivamente sono 105 i casi di Covid-19 confermati, riportati in 10 paesi con una vittima: Algeria (20), Burkina Faso (2), Camerun (2), Egitto (59), Morocco (3), Nigeria (2), Senegal (4), Sud Africa (7), Togo (1) e Tunisia (5).

Mnuchin: dopo la fine della crisi, ci sarà una impennata nella richiesta di azioni

Ci sarà un’impennata nella domanda per azioni, una volta che gli Stati Uniti si saranno messi alle spalle l’emergenza legata al Covid-19. Lo ha detto il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, a Jim Cramer, personalità di spicco della Cnbc. «Ci sarà un’enorme quantità di domanda repressa quando questa [emergenza] finirà. E [l’emergenza] finirà», ha detto Mnuchin. Il mercato dovrebbe concentrarsi «su aziende che hanno molta liquidità. Una Apple avrà acquirenti, è un dato di fatto», ha detto il segretario. Mnuchin ha poi notato che le più grandi banche Usa riusciranno a superare questa crisi, diversamente da quella finanziaria del 2008. «Dopo le azioni della Fed, il sistema bancario può gestire [questa crisi]», ha detto il segretario.

AliBaba dona milioni di mascherine ad Africa e Stati Uniti

Per contenere la diffusione del coronavirus in Africa, Jack Ma, il presidente della multinazionale cinese del commercio elettronico, Alibaba, ha deciso di distribuire tra i 10 mila e i 20 mila test diagnostici e più di 100 mila mascherine per ogni Stato africano. A darne notizia, su Twitter, è il primo ministro etiope Abiy Ahmed, di recente insignito del premio Nobel per la pace. È stato lui ad aver incontrato Jack Ma concordando un percorso proprio per il contrasto alla Covid-19. Ahmed ha espresso il suo «grande apprezzamento» nei riguardi della scelta di Jack Ma per «la collaborazione con l’Etiopia» per la distribuzione dei dispositivi. Jack Ma ha anche detto, inaugurando il suo profilo Twitter, che rifornira di mascherine e kit anche gli Stati Uniti: «Il primo carico di mascherine e di kit per il coronavirus sta per decollare a Shanghai. Tutto il meglio ai nostri amici in America»

Parigi chiude parchi e giardini

Il comune di Parigi ha decretato la chiusura di parchi e giardini a causa del coronavirus. Mentre la Ratp, la compagnia che gestisce il trasporto pubblico parigino, ridurrà la sua offerta, con due metropolitane su tre in circolazione e il 70% di bus e tram a partire da domani.

Portogallo, da stasera confini chiusi con la Spagna

I confini tra Spagna e Portogallo chiuderanno entro stasera, escludendo alcuni varchi per il transito delle merci e dei lavoratori autorizzati ad attraversare il confine. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno portoghese Eduardo Cabrita in conferenza stampa, spiegando che la decisione è stata presa in accordo con le autorità spagnole.

Lufthansa riduce ancora i voli: sul lungo raggio ne partirà 1 su 10

Il colosso tedesco Lufthansa continua a contrarre la sua offerta di voli a causa del coronavirus: solo uno su ogni dieci dei voli programmati su lungo raggio verrà mantenuto, e uno su cinque di quelli sulle tratte brevi e medie. Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia aerea

La richiesta di 60 compagnie aeree: straordinari aiuti di Stato

Oneworld, Skyteam e Star Alliance, i tre grandi gruppi che riuniscono 60 compagnie aeree in tutto il mondo, chiedono “straordinari aiuti di stato”, un sostegno cntro il disastro finanziario che si aspettano tutti a questo punto.

Nella Gran Bretagna senza restrizioni si temono 8 milioni di ricoverati

La situazione si aggrava ovunque nel mondo: le scuole chiudono da New Delhi ai paesi del Golfo, alla Tailandia mentre la Turchia chiude bar e nightclub. Ma preoccupa noi europei la scelta di non adottare misure restrittive del Regno Unito dove si calcola che quattro britannici su cinque saranno infettati e che 8 milioni di contagiati avranno bisogno di ricovero in ospedale. Questo un documento diffuso in modo anonimo dall’instituto di sanità pubblico mentre oggi il premier Boris Johnson torna a chiedere alla aziende di riconvertire la produzione in macchinari per la ventilazione dei pazienti in terapia intensiva, oggi assolutamente insufficienti a fronteggiare l’emergenza. Alcune stime parlano di quasi 400mila vittime solo nel Regno Unito con la scelta di non bloccare il virus ma di farlo circolare

Sospesi i lavori di restauro di Notre-Dame

Anche i lavori di restauro di Notre-Dame de Paris, la cattedrale simbolo della Francia, parzialmente distrutta nell’incendio del 15 aprile scorso, sono stati interrotti a causa del coronavirus: è quanto riferiscono le autorità responsabili del monumento.

Xi elogia l’Italia:

La Cina elogia l’Italia la serie di «misure risolute» di prevenzione e controllo adottate dal governo italiano in risposta allo scoppio del contagio del nuovo coronavirus. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping in una telefonata avuta in serata con il premier Giuseppe Conte, secondo quanto ha riferito il network statale Cctv. «La Cina sostiene con forza ed è pienamente fiduciosa nella vittoria dell’Italia sull’epidemia», ha affermato Xi.

La Turchia vieta le preghiere collettive in moschea

La Turchia ha deciso la sospensione a tempo indeterminato delle preghiere collettive nelle sue 90 mila moschee, compresa la grande preghiera islamica del venerdì. Lo ha annunciato il responsabile della Direzione per gli affari religiosi di Ankara (Diyanet), Ali Erbas. Le moschee resteranno comunque aperte per consentire la “preghiera individuale”. Al momento, la Turchia ha confermato 18 casi di coronavirus, ma centinaia di persone rientrate dall’estero – molte delle quali dal rituale pellegrinaggio islamico a La Mecca in Arabia Saudita – si trovano in isolamento preventivo

Gb, rischio contagio ora diventa ufficialmente “alto”

Diventa “alto” il livello ufficiale di rischio nel Regno Unito a causa dell’epidemia di coronavirus: lo conferma il Foreign Office sul suo sito, aggiornando i dati sui contagi nel Paese a questa mattina a un totale accertato di 1.543, con 171 casi in più sui 1.372 conteggiati ieri, ossia un incremento leggermente inferiore rispetto alle 24 ore precedenti. Il numero dei test eseguiti ha superato invece quota 44.000, con un ritmo giornaliero passato a circa 4.000 tamponi.

Coprifuoco in New Jersey

Il New Jersey ha proclamato un coprifuoco per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In tutto lo Stato non sarà permesso girare dalle 8 di sera alle 5 del mattino. Lo ha annunciato il governatore Phil Murphy.

In Finlandia chiuse scuole e università

Domani saranno varate una serie di misure di emergenza anche in FInlandia. Da mercoledì verranno infatti chiuse tutte le sue scuole e università. Lo ha detto ha detto il primo ministro Sanna Marin. Secondo l’autorità sanitaria, Ci sono stati 272 casi confermati di coronavirus e nessun decesso correlato in Finlandia secondo l’autorità sanitaria.

Germania, ristoranti chiusi alle 18 I ristoranti in Germania dovranno chiudere al più tardi alle 18 e potranno aprire alle 6 del mattino. È una delle decisioni del governo e dei capi dei Laender, per contrastare la diffusione del Coronavirus, secondo un’anticipazione della Dpa. Nel pacchetto di misure anche lo stop ai pernottamenti per i turisti

Belgio, poteri speciali al governo

In Belgio un accordo è stato raggiunto tra dieci partiti per conferire poteri speciali al governo di Sophie Wilmes per fronteggiare la crisi del coronavirus. Wilmes è alla guida di un esecutivo finora in carica per la gestione degli affari correnti poichè nel Paese, dopo le elezioni del maggio scorso, sono in corso negoziati per trovare una maggioranza. L’accordo raggiunto tra i dieci partiti sarà formalizzato in tempi molto stretti e prevede che il mandato affidato a Wilmes duri al massimo sei mesi.

Australia, al via test di vaccino sui topi

Importante passo avanti nello sviluppo di un vaccino per trattare o prevenire il coronavirus in Australia, dove scienziati dell’University of Queensland hanno fatto ricorso a un’innovativa tecnologia detta «molecular clamp», o «morsetto molecolare» per neutralizzare le proprietà infettive del virus. Dopo aver sperimentato 250 diverse formulazioni i tre studiosi, Paul Young, Keith Chappell e Trent Munr hanno optato per un vaccino che hanno chiamato S-Spike, che è stato testato su topi da laboratorio presso l’Università stessa in vista di sperimentazioni sull’uomo nei prossimi mesi, con l’obiettivo di essere i primi al mondo a introdurlo sul mercato. Gli studiosi stanno già negoziando con l’autorità di regolamentazione del governo federale Therapuetic Goods Administration e con l’European Medical Association, mentre continua lo sviluppo nel loro laboratorio e presso il Peter Doherty Institute for Infection and Immunity dell’University of Melbourne.

Corea del Sud, contagi ai minimi da tre settimane I nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud sono scesi ancora domenica a 74, dai 76 di sabato, attestandosi ai minimi di oltre tre settimane. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), negli aggiornamenti sulla crisi, ha fissato il totale dei contagi a quota 8.236, di cui 75 decessi e 1.137 dimessi dagli ospedali (+303 domenica), con una percentuale di guarigione salita al 13,8%. Circa il 61% delle infezioni accertate sono riconducibili alla Chiesa di Gesù Shincheonji, una setta religiosa basata a Daegu.

In Cina il tasso di guarigione è all’83,8%

La Cina ha riportato domenica 16 nuovi casi di coronavirus, di cui quattro a Wuhan e 12 importati, in maggioranza per il terzo giorno di fila. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), ci sono stati anche 14 decessi aggiuntivi, tutti collegati alla provincia epicentro dell’Hubei. I pazienti dimessi dagli ospedali domenica sono stati 838, portando il totale a 67.749: sui 80.860 contagi certi, il tasso di guarigione è salito di quasi due punti percentuali, all’83,8%. I decessi si sono attestati a 3.213

Cina, crollano investimenti (-24,5%) e produzione ( 13,5%)

Gli investimenti in attività fisse (Fai) in Cina hanno subito un tracollo del 24,5% annuo nei primi due mesi dell’anno, a 330 miliardi di yuan (50 miliardi di dollari circa), contro il +5,4% registrato nell’intero 2019 e il rialzo del 2,8% atteso di mercati. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, si tratta del tonfo più pesante degli ultimi 30 anni con l’epidemia del Covid-19. Giù gli investimenti privati a -26,4% (+4,7% nel 2019) e pubblici a -23,1% (+6,8%), e quelli nelle industrie high-tech (-28,2%). Crolla anche la produzione industriale. A gennaio-febbraio a causa della crisi del coronavirus, che ha portato al blocco delle attività produttive negli sforzi per fermarne il contagio: il tonfo è del 13,5%, contro attese di +1,5% e il +6,9% di dicembre. Si tratta del primo calo da almeno i primi anni Novanta, secondo l’Ufficio nazionale di statistica, fiducioso comunque che il Paese possa «raggiungere gli obiettivi economici» fissati per il 2020.

Usa, 3.400 casi e almeno 65 vittime

Sale a oltre 3.400 il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti. Almeno 65 le vittime. È quanto emerge dagli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e locali.