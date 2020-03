Macron scrive agli europei: Schengen va rivisto, insieme per rinascita

«Vietare i finanziamenti stranieri a partiti europei»

Il presidente francese chiede poi il divieto dei «finanziamenti di partiti politici europei da parte di potenze straniere» e propone la creazione di un’«agenzia europea per la protezione delle democrazie”, incaricata di proteggere le elezioni in ogni Stato membro da «cyberattacchi» e «manipolazioni». Una banca europea per il clima

Tra le proposte contenute nella lettera c’è anche quella di creare una «banca

europea per il clima», con l’obiettivo di finanziare la transizione ecologica in Europa. Macron propone anche una forza sanitaria europea per «rafforzare i controlli» degli alimenti. Per il presidente l’Ue deve inoltre «dimezzare» il consumo di pesticidi entro il 2025 ed è necessaria una «valutazione scientifica

indipendente delle sostanze pericolose per l’ambiente».