Sicuramente non troppo presto, ma mi auguro, l’impegno di tutti, ad evitare che la riforma arrivi troppo tardi: comprendendo errori, ipocrisie, egoismi, rivalità e divisioni.

Come ci sta insegnando, con il suo violento attacco il COVID-19, a problemi complessivi, non bastano reazioni di singoli Paesi se non sono comuni e coordinate.

Certo gli errori ci sono stati. ricordarli non significa seminare disfattissimo, ma comprendere e rimuovere le ragioni che li hanno provocati per non ripeterle.

Un mio personale applauso alla (a mio avviso meritoria) iniziativa di Macron, ma l’Europa Unita, ha bisogno di una leadership: più complessiva, credibile e radicata in ogni Paese, con una precisa discriminate precisa: come nella prima metà del secolo scorso è stata l’alleanza contro il nazifascismo, ora lo spartiacque ci contrappone al sovranismo e al populismo: tendenze demagogiche, anti sviluppo che spaccano popoli e sono antitetiche, alla Pace, al Progresso Economico e Sociale, e a quell’interesse nazionale che essi dichiarano a parole di voler difendere, proponendo isolazionismo: autartico e armato contro tutti coloro che sono fuori dai confini e quindi considerati avversari/nemici.

Grazie Macron, vi è una Proposta e una traccia su cui discutere e su cui lavorate Per un’Europa davvero dei Popoli, Unita, Forte e Autorevole!

L’urgenza del compito possa rendere i leader europei: saggi, lungimiranti e abili a trovare ipotesi convergenti.# Celapossiamofare!

