Il decreto che il Governo ha approvato ieri è un primo passo importante. Molte le misure positive. Purtroppo le risposte per i professionisti sono ancora insufficienti e macchinose. È un mondo che molti di noi conoscono bene, perché è il nostro mondo: conosciamo la vita che fanno molti colleghi. Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Se si fermano le attività, si ferma anche il mondo delle partite Iva. È sbagliato pensare che i professionisti siano tutti agiati signori che possono vivere di rendita. La maggior parte sono uomini e donne che vanno avanti solo con il proprio lavoro e se lo studio chiude restano solo le spese a cui far fronte. Per questo sono sicura che in sede di conversione penseremo anche a loro, specie ai giovani.Maria Elena Boschi

PS:Speriamo… perché per ora davvero non ci siamo.Abbiamo uno Stato che da il reddito di cittadinanza anche ai criminali e non da nessun sostengo ai giovani liberi professionisti che hanno partita IVA. Chapeu!! # decretocuraItaliadistograncavolo Il fatto che siano esclusi i liberi professionisti con propria cassa è incredibile…una cosa fuori dal mondo.E non sono d’accordo sull’intervento a favore di Alitalia. Basta gettare denaro pubblico per una bara volante.

Mi auguro che i.v. si dissoci da questa scelta. E guardate non sottovalutate i fondi PSR I PIANI DI SVILUPPO RURALE DI OGNI SINGOLA REGIONE ci sono molti giovani che con domande ammesse aspettano i pagamenti e la cosa fondamentale e che il programma 2014/2020 scade il 31 dicembre di quest’anno e le regioni oltre ai loro ritardi fisiologici si sono fermate in questo periodo!!! Bisogna riprogrammare e rimodulare i programmi.Soluzione ? Fate arrivare i contributi direttamente alle persone, senza mediazione di enti vari e banche, consultando soltanto gli elenchi dell’anagrafe o delle partite IVA, ecc. Altrimenti ne beneficeranno soltanto le burocrazie.

Brava Maria Elena, gli studi chiusi sono sofferenze e hai detto bene: c’è chi non può fare la spesa. ultima modifica: da

