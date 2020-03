“Non è il picco, non abbassiamo la guardia. Non commento Renzi, giudicate voi” Giuseppe Conte al Corriere: “sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione”. Chiede lo stop alle polemiche, ma lancia una frecciata all’ex premier.

A Renzi che in un’intervista alla Cnn ha rimarcato gli errori commessi in Italia, Conte dice che “gli italiani gridano dai balconi il loro orgoglio, testimoniano al mondo intero cosa significa appartenere a una medesima “comunità” e rimanere uniti. Sono sorpreso di cogliere un ex premier, che ha rappresentato l’Italia nel mondo, parlar male del Governo italiano all’estero, nelle tv e nei giornali americani e tedeschi. Ma io non commento. Lascio che giudichino gli italiani”.

CONTE DEI MIEI C…..NI. Non esistono persone o nazioni immuni dal coronavirus. Questo insegna che siamo tutti interconnessi e che i problemi non si risolvono alzando muri ma condividendo le soluzioni. Stiano lontani i portatori della verità assoluta, sopratutto quelli che parlano di razze, colore della pelle, che dividono i meridionali dai settentrionali.

“Lascio che giudichino gli italiani”, questo signore non ha ancora capito che fare il Presidente del Cosniglio vuol dire non fare polemica con tutto e con tutti, ma F A R E !

E’ andato a rimorchio di tutti, ha preso decisioni tardive (so benissimo che non è facile, ma nessuno lo ha obbligato a fare il PdC, se non se la sentiva poteva passare la mano) e si lamenta di Renzi?

Renzi, nelle interviste rilasciate e che ho visto ha solo invitato gli altri paesi a prendere spunto dall’Italia, non ripetere gli errori iniziali e fare ciò che, poi, è stato fatto (chiusure etc.).

NON ha parlato male dell’Italia, ha solo detto di fare come in Italia senza perdere tempo.

D’altra parte Renzi per giorni sosteneva (seguendo il consiglio di Burioni) di estendere da subito la zona rossa a tutta l’Italia, come lo chiedevano (a modo loro) Fontana e Zaia.

Io non la pensavo così, ma poi il governo lo ha fatto e io mi adeguo.

Sempre Renzi spingeva e spinge per il piano shock sulle infrastrutture, all’immissione di liquidità etc., cose che il governo sta mettendo in piedi.

Quindi, il trinariciuto Conte detto l’ameba, sia meno stizzoso e pensi a fare il pdC. Comunque! Io non ho affatto percepito che Renzi abbia dato addosso all’italia o al governo, dalle parole ha solo consigliato di non fare gli errori fatti in italia in buona fede, trovandosi difronte ad una situazione imprevedibile e sconosciuta anche agli specialisti! Proprio vero che ci sono molti analfabeti funzionali che non capiscono quello che leggono!!a molti altri ITALIANI brucia che al governo ci siano ubriaconi di potere e poltrone, L’ITALIA sta soffrendo per errori macroscopici di Conte in testa che invece di chiudere tutto come ha fatto Putin (pochi contagi ad oggi ) o la corea o la stessa Cina che ora sta guarendo.

Con la scusa dell’unità nazionale non si può nascondere la verità: ci sono stati parecchi errori nella gestione di questa calamità da cui il PDC non può tirarsi fuori: la chiusura del voli diretti dalla Cina ha fatto di che i cinesi prendessero altre vie che non sono state controllate, la lentezza decisionale nella chiusura delle zone più interessate dal virus, la volontà di non chiudere Bergamo quando si vedeva plasticamente che la provincia stava esplodendo, la gestione della comunicazione quando si è deciso di chiudere la Lombardia che ha avuto come conseguenza l’esodo dal Nord verso il meridione. Quali errori doveva ancora fare?

