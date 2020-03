Renzi: “Questa crisi durerà 6-8 mesi, ci vuole intelligenza. Tutto andrà bene”

Possiamo solo immaginare i loro timori quando viene la notte e ci mettiamo alle spalle un’altra giornata di quarantena.“Questa crisi durerà tra sei e otto mesi: non finisce prima finché non ci sarà il vaccino.

Finché non si troverà il vaccino e forse saranno gli italiani a trovarlo ma fino a quel momento diamoci tutti una mano, abbassiamo il tono delle polemiche e cerchiamo di dare una mano agli italiani perchè i mesi che ci aspettano sono molto difficili e complicati”. (Adnkronos)

Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dell’emergenza coronavirus mandando un monito non propriamente rincuorante. Emergenza coronavirus, Giuseppe Conte risponde alle critiche di Renzi e Salvini e si appella agli italiani: “Non abbiamo superato il picco”. (News Mondo)

Nunzia De Girolamo risponde all’intervento di Matteo Renzi che invitava a non fare polemiche sulla siutazione d’emergenza in Italia: ‘Un ex Presidente del Consiglio che all’estero dice così..che figura ci fa l’Italia’ (La7)

Il problema riguarda gli altri paesi europei”. Perché il virus è molto più diffuso in Italia che in altri Paesi. (Il Messaggero)

Tracciamo gli italiani in quarantena con uno pseudo braccialetto elettronico, è questa la richiesta di Matteo Renzi. Non è una proposta di Italia Viva tra quelle presenti nel programma “Italia Shock”, ma in chi tiene molto alla sua privacy potrebbe ingenerare lo stesso effetto. (Sputnik Italia)

Ma serve molto altro, a cominciare dallo sblocco dei cantieri con il Piano Shock”, aggiunge. “Sostenere che il Coronavirus sia un complotto contro l’Italia è una buffonata che non fa ridere. (Adnkronos)

