Ma le indagini della Procura milanese su Savoini e il suo mandante a che punto saranno?? Stranamente la Lega ha aperto ora un servizio per dare informazioni in rete…Si chiama DISINFORMAZIONE ed è sempre stato il cavallo di battaglia dell’URSS che hanno ereditato insieme ad altre cose carine.Ecco la differenza fra democrazia e dittatura.

Da Putin possiamo aspettarci di tutto se pensiamo che a giornalisti che si sono opposti contro la sua dittatura non ci a pensato due volte a eliminarli questo è PUTIN CHE SALVINI VUOLE LA SUA COMPLICITÀ. Questo delinquente è probabile che lo abbia diffuso lui il coronavirus! E non ci fanno sapere nulla di quello che succede in Russia,dove pare ci siano alcune migliaia di morti per il virus.la notizia verrebbe da una badante russa.E! Qualcuno dice che la Russia possiede un antivirus: “ma non ha la libertà di stampa e informazione”PUTIN VUOLE DA SALVI LA SUA COMPLICITÀ PERCHÉ FATE Attenzione! L’Europa Unità spaventa sia la Russia che gli USA, ecco perché cercano in tutti i modi di destabilizzarci. Gli USA hanno sempre caldeggiato l’uscita della GBR dall’unione Europea.

AIUTATECI A RICORDARE CHI È ACCUSATO DI AVER RICEVUTO FONDI ILLECITI DALLA RUSSIA DI PUTIN?

