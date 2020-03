La cosa bella bella bellissima è leggere quelli che davano della cretina alla Boschi, per la proposta di allestire navi-ospedali, per bloccare i 600 milioni ad Alitalia per il sistema sanitario nazionale sull’orlo del baratro.,c’è sempre da imparare qualcosa da #quellibravi

Dario Ballini D’Amato

Non parlatemi di Alitalia che mi viene un travaso di bile! Soldi pubblici buttati, in un momento così tragico per il nostro paese e la sanità allo stremo.Sì senza parole: 600 milioni buttati al vento anche perché non cambieranno la situazione di Alitalia ma avrebbero potuto fare molto se destinati alla SANITA ALLE TERAPIE INTENSIVE ECC. 600milioni per Alitalia ora prima sono stati miliardi sempre facilmente trovati-come per gli armamenti-per la sanità non si trova un Euro.

Avanti Matteo Renzi, unico vero politico oggi in Italia, il resto è invidia sociale e rabbia, vederti numero 1 .E A VOI tutti state a bocca aperta quando parla Renzi e poi NON fate quello che dice e vi prendete l’onere che se non era per lui oggi avevate ercapitone ER bibitaro al governo. Stendete il tappeto al grande Matteo Renzi e tacete,e invece di criticare prova a capire, ad ascoltare le proposte!!lascia perdere la politica guarda i contenuti. Vai a vedere,a leggere cosa si chiede.

PS: RENZI HA Troppo ego ma di che parlate a fare di “ego “. Mi chiedo se ne conoscete i riferimenti e significato. EGO =IO. In psicanalisi o nella filosofia più recente si parla di ” super io”. Semplificando è l’equivalente di “consapevolezza di se stesso”.

Qualunque leader ne è sufficientemente munito di questa benedetta consapevolezza delle proprie doti intellettive. Chiedo si è mai visto un leader pappamolla?. Si è mai visto in guerra un generale senza capacità di comando, senza consapevolezza delle proprie capacità, conoscenze e competenze? Smettetela con queste battute stupide indice di mancanza di argomenti. Scusatemi ma si tratta di inconsistenza intellettiva per chi ricorre al solito refrain. Piantatela!!!

