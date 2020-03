Ma come si permettono! Ci sono persone più evolute in merito!! Sgarbi,Travaglio, Salvini, Meloni, Berlusconi, Zingaretti, Di Maio ecc.

E chi altro vuoi che chiami il leghista i 5 cinque cosi il nano di Arcore i comunisti chi urla al vento UNICA PERSONA SERIA E RENZI. Quest’uomo mi rende sempre più orgoglioso della mia scelta, solo gli Italiani ma non tutti solo quelli che rischiano le poltrone non lo rispettano per quanto vale.È antipatico dicono! perché se li beve tutti in un solo sorso, grazie Matteo per l’impegno e la competenza.

Non per niente che Matteo Renzi e il 4 politico più accreditato nel Mondo, tutti i politici italiani, le possono leccare le suole delle scarpe.Manaccia ma perché non Franceschini, Cuperlo, Boccia etc etc, spero che D’Alema schiatti di rabbia per quest’antipatico di Renzi che viene convocato dappertutto.Ma perché non chiamano mai Salvini o la Meloni?! direi che tra politici e giornalisti non ce n’è uno che non abbia un travaso di bile, senza parlare di tanti cittadini di uno vale uno.Cari leghisti e grillini….questi sono i prodotti da esportazione che tutti ci ammirano…..no i Salvini e i Di Maio.Il rosichio si sente lontano un miglio. Allora, sono coglioni tutto il resto del mondo, che continua a consultare lui, anche se non ricopre alcuna carica istituzionale, o gli italiani che avevano un purosangue cosi’ e preferiscono dei ronzini? Meditate gente, meditate.

SI Ho l’impressione che nel nostro paese,i politici simpatici ai nostri media,non siano molto considerati all’estero.Mi domando se è un difetto nostrano,oppure colui che è odiato e deriso da noi,(mi riferisco ai media e a tutti gli avversari politici)sia la persona più qualificata,più intelligente,più colta del nostro panorama politico ,compreso gli scarsi media .Sarà una coincidenza,ma in ogni dove è sempre Renzi che viene chiamato ,oppure intervistato per problemi nazionali e internazionali. Io non riuscirò mai a capire.. in tanti hanno fatto scissioni dal partito madre (Speranza dal PD. La meloni da forza Italia.ecc) tutti hanno applaudito al pluralismo politico.Matteo Renzi ha dato vita a Italia VIVA.. e in tanti la vogliono strozzare nella culla. In tanti, giornali (tutti, salvo qualcuno illuminato come il riformista e Giuliano Ferrara, tutti i talk show hanno dato addosso in una maniera feroce) Se tutte le altre scissioni bene o male sono stati accettati e sono oggetto di attenzioni. Perché a Italia viva viene impedito di esistere? Per favore non mi dite perché è antipatico Renzi non sta né in cielo né in terra. Bettino Craxi era antipatico oppure gli sempre stata riconosciuta intelligenza politica. Matteo Renzi una persona fuori dal comune ha intelligenza vivace che lascia stupefatti. E anticipatore di strategie dettagliate da mettere in pratica. Può darsi che due personaggi (travaglio Scazzi panellaro ecc) possono averla vinta?.

UNICO…..INSOSTITUIBILE PER LA NOSTRA AMATA PATRIA ::::RENZI E POI ? IL NULLA E IL RESTO DEL MONDO LA CAPITO

