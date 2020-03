Emergenza Coronavirus non terminerà il 3 aprile, senza vaccino non ne usciremo

La perfida Albione. Per carità, abbiamo sempre avuto sentimenti contrastanti verso le bianche scogliere di Dover. Sono, nell’Europa occidentale, quanto di più distante vi possa essere dalla nostra cultura e dalle nostre tradizioni. Eppure ne siamo affascinati da sempre. Adoriamo la musica inglese, il suo teatro, il suo calcio, la sua letteratura, Winston Churchill. La Brexit è, da questo punto di vista, una ferita dolorosa perché segna la scelta di destini diversi, lo strappo di una visione comune. Oggi la nuova peste ci riporta insieme e ci costringe a guardare alle stesse cose con la stessa preoccupazione. In questi giorni l’idea di Boris Johnson di non porre praticamente barriere al dilagare del virus chiedendo solo alla popolazione anziana di mettersi al riparo ha suscitato sconcerto, quasi orrore tra gli esperti e la gente comune.

L’inquilino di Downing Street è apparso, a dir poco, un cinico, mosso dall’intento di portare in salvo la propria isola dando credito all’idea astrusa di consentire al contagio di espandersi sino a giungere alla soglia critica del cosiddetto “effetto gregge” quando la comunità diviene sterile o risulta composta in maggior parte da persone immuni perché poste in grado di sviluppare (soprattutto per la giovane età e la bassa letalità del virus) autonome difese immunitarie. Un bagno di sangue secondo i più, che costerebbe migliaia di vittime agli inglesi e, in primo luogo, come in Italia, tra i più anziani.

Archiviare questa presa di posizione come quella di un bislacco e un po’ naif personaggio politico è forse la scelta più giusta. Tuttavia. Tuttavia nessuno può seriamente pensare che il Regno unito sia in mano a folli e cinici. E quella scelta deve pur sempre interrogarci per il rispetto che dobbiamo a una nazione così importante. Domanda facile facile. Diamo per scontato che in Italia «tutto andrà bene» (pessima locuzione per giunta iettatoria che infesta film e serie televisive americane: non c’è pellicola in cui al moribondo non si dica che «tutto andrà bene») e che nel giro di 15 o 21 giorni noi italo-cinesi – stipati in casa e con le serrande abbassate – vedremo ridursi, come a Wuhan, i contagiati a poche decine.

Emergenza Coronavirus non terminerà il 3 aprile, senza vaccino non ne usciremo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo