POPULISMO VS FIAT La più grande azienda italiana sotto attacco anche da sinistra.

Sono anni che devo sopportare del becero populismo di sinistra, soprattutto quando si parla di Fiat. L’azienda non si è certo votata al cuore immacolato di Maria Maddalena. Ha avuto scontri epici con i suoi operai, ha istituito reparti-confino, ancora oggi la porta di acciaio della palazzina uffici di Mirafiori è spessa 20 cm. Una volta in un reparto di mille persone ne ha licenziate 999.

Sono stati sempre pragmatici. Durante la guerra il professor Valletta, che mandava avanti l’azienda, viene sequestrato dai partigiani nel suo ufficio, incerti se fucilarlo sul posto oppure no.

Anni dopo sull’episodio si farà un processo, a Venezia. Il professor Valletta va a testimoniare: “Sequestrato? No. Con i miei valorosi dipendenti, in armi, difendevamo la fabbrica”.

Ma, si dice, ha ricevuto un sacco di soldi dallo Stato. Certo.

Quando Fiat, anni ’90, deve fare un nuovo stabilimento, sceglie cinque località, le più interessanti. Nessuna di esse è in Italia.

Quando il governo viene informato, scoppia il finimondo: deve stare in Italia. Inizia una contrattazione, a forza di contributi l’impianto finisce a Melfi, che poi diventerà uno degli impianti più produttivi al mondo.

Ma da molti anni non è più l’unica ragione di vita degli Agnelli. Ricordo un incontro con l’Avvocato in uno dei momenti più difficili: “Il nostro matrimonio con Torino è durato cento anni, sono tanti per un matrimonio”. Insomma, si volta pagina. Ma poi sono rimasti e hanno comprato la Chrysler

Che la Fiat abbia avuto dallo Stato più di altri probabilmente è vero (non più con la gestione Marchionne), ma è anche vero, e i populisti di sinistra lo dimenticano sempre, che per decenni ha distribuito centinaia di migliaia di stipendi, tutti i mesi. Grazie a automobili, belle o brutte, vendute in tutto il mondo.

Ai populisti, di destra e di sinistra, va spiegato che un colosso come Fiat non nasce con il denaro pubblico, ma imparando a stare sul mercato. Con i soldi pubblici nascono le Alitalia e le Motta & Alemagna.

Comunque, potete sempre fare un veloce flash mob e dire le vostre consuete stupidaggini. Qualcuno che vi ascolterà lo troverete.

