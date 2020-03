Calenda a Salvini: “E’ ora di crescere”

“L’Europa ha sempre chiesto più investimenti in sanità e scuola, e meno in pensioni. L’opposto di quello che hai fatto. Fregarsene delle regole (peraltro ora sospese) in un momento di emergenza è necessario, fregarsene della verità è molto pericoloso. E’ il momento di crescere”. Così Carlo Calenda risponde su Twitter a Matteo Salvini secondo cui è necessario rivedere tutte le regole europee.

