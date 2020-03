Giuseppe Conte ha chiesto all’Ue di usare “tutta la potenza di fuoco” del fondo di salvataggio da 500 miliardi di euro per affrontare la crisi economica del continente. In un’intervista al Financial Times, Conte mette in evidenza come la “politica monetaria da sola non possa risolvere tutti i problemi” di uno “choc globale senza precedenti”. Secondo Conte è quindi il momento di usare il Meccanismo Europeo di Stabilità per offrire linee di credito di emergenza ai paesi.

Come è possibile, ad esempio, combattere la speculazione finanziaria se non si conoscono neanche i fondamentali della finanza? Come è possibile immaginare un futuro migliore senza sapere cosa stia avvenendo nel mondo della ricerca sull’intelligenza artificiale? E come questi due “ambiti”, termine restrittivo, stiano già determinando la geopolitica su scala planetaria e le scelte, o non scelte, che arrivano fino al nostro posto di lavoro e nelle nostre case? In quegli ambiti si progetta il nostro futuro nella più totale assenza di popolo, termine estensivo, cioè di democrazia che è, innanzitutto, conoscenza. E noi non conosciamo. Se va bene siamo indietro di decenni e le nostre analisi non vanno più in là della descrizione degli errori, veri o presunti, e l’indicazione, spesso generica, sommaria, perfino utopica di soluzioni affatto realizzabili. Ora abbiamo tempo per studiare, capire è meno difficile di quanto non si creda.

Condivido l’ansia di giustizia sociale che ci fa indignare difronte a ogni tipo di sofferenza umana, ma non siamo venuti al mondo solo per manifestare la nostra indignazione. Dobbiamo trovare soluzioni concrete per cambiare le “grandi” cose e arrivare a cambiare anche quelle “piccole”, stabilmente non episodicamente. Sugli episodi siamo, in qualche modo, attrezzati, ma senza un nuovo sapere non riusciremo neanche a distinguere chi sia l’avversario. Come combattere contro uno sciame di cavallette con arco e frecce. Faccio un paio di esempi che possono sembrare paradossali.

Ragionare su come migliorare il SSN senza sapere cosa sia BlackRock e se sia giusto, o meno, insistere con l’Europa perché emetta Eurobond, di che tipo e a quali condizioni, è inutile come sentirsi dire che ci vogliono più strutture sanitarie con più personale e che occorre fare una scelta a favore del pubblico. A parte le questioni di tipo ideologico e perfino etiche che sostengono questo pensiero, nel merito del quale non entro, fermarsi lì è come dire che bisogna volere bene alla mamma, magari anche a quelli che non l’hanno mai conosciuta. Lo so, è un paradosso, ma aiuta a capire dove stanno i nodi che impediscono o possono agevolare le soluzioni. Ma non basta solo capire, poi occorre cambiare alcuni meccanismi e per farlo bisogna conoscere la macchina, che non è più – piaccia o no – quella del secolo scorso, per sapere come intervenire. Solo a quel punto, con quella conoscenza, ha senso la politica e anche le differenze di opinioni, che solo la conoscenza onesta può rimescolare utilmente. Perché è da quella mescola nascono le soluzioni.

