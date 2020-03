Io non ho alcuna responsabilità istituzionale. Sono un semplice cittadino. Non eravamo preparati a questa tragedia. Però Ricordiamolo e ricordiamocelo in futuro . Il 21 gennaio il covid19 era già presente in Italia. Eppure la arrogante e disinvolta ignoranza dei media e di tutte le TV ha massacrato il Dr Burioni che aveva chiaramente descritto ed avvertito il pericolo e le soluzioni da intraprendere ; lo hanno massacrato e messo alla berlina , sicuramente per motivi di discredito, vista la sua appartenenza ad ITALIA VIVA, con la superficiale affermazione ripetuta più volte da ” insigni professori ” : Tranquilli È SOLO UNA Influenza, solo di maggiore gravità ed infettivita’ !

CONTE. NEL 2018 SARA UN ANNO BELLISSIMO E SI E VISTO.NEL 2020 Tranquilli È SOLO UNA Influenza E SI STA VEDENDO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo