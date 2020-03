Il buon senso deve prevale su tutto ma il Paese non l’ha capito, come non l’ hanno capito gli altri Paesi dell’Europa.

Non sono giorni facili. Serve molta lucidità.

Invito coloro che hanno responsabilità a decidere senza rincorrere gli umori ma seguendo il buon senso. Ridurre gli orari dei negozi crea solo più problemi: più calca, più code, più contagi.

La politica non può decidere sulla base di emotività o paure. È una sfida lunghissima: servono intelligenza, visione e tanta lucidità. Restringere i tempi dei supermercati non aiuta i cittadini e facilità solo il contagio. Aiutiamoci tutti e insieme ce la faremo.

In questi giorni difficili il Paese è unito nello sforzo e gli italiani stanno rispettando prescrizioni pesanti ma preziose ed utili per combattere il #coronavirus‬.

‪La chiusura anticipata dei #supermercati, invece, è un grave errore che va nella direzione opposta del contrasto del virus e dei possibili contagi: chiuderli prima significa produrre più file, più disagi e quindi più rischi, oltre ad impedire a chi sta lavorando – nella sanità, nella sicurezza di tutti noi ed in altri settori – di poter fare la spesa.‬

Una scelte sbagliata che rischia di vanificarne tante sacrosante.

‪Regioni e comuni ci ripensino, le aziende della grande distribuzione e i sindacati comprendano nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, intervenga il governo.

Infatti, ieri, è stata data questa notizia, questa mattina, invasione, a fare provviste. Prima di fare annunci, di questo genere, sarebbe meglio pensare alle conseguenze. Il buon senso deve prevale su tutto i supermercati si sono offerti di portare la spesa a casa,ormai il virus cammina, più tanti stanno a casa meno possibilità per essere contagiati. Inutile fare polemiche usiamo il buon senso. Tanta salute a tutti, ne usciremo più forti di prima. Prima di prendere provvedimenti si dovrebbe aver già pensato a come ovviare agli inconvenienti. Sembra che ognuno aggiunta cose ma spesso senza senso. I generi di prima necessità dovrebbero essere aperti più ore, non è lì che sorge il problema ma in tante uscite di case inutili ed ingiustificabili.

