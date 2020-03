Bisogna uscire dal racconto degli italiani che non rispettano le regole, ci sono stati degli errori di comunicazione anche istituzionale ma la reazione degli italiani è qualcosa di incredibile. C’è un clima di straordinaria forza da parte degli italiani. Lasciatemi però ringraziare chi la mattina si alza per garantire che il Paese vada avanti. Di fronte a queste persone, che oggi hanno paura di andare a lavorare, bisogna soltanto dire grazie perché stanno tenendo in piedi il Paese in condizioni di emergenza. Matteo Renzi.

Giusto, ma imbecilli in giro ce ne sono tanti, vedi in Lombardia, e Emilia Romagna a detta del presidente della regione Fontana e il presidente Bonaccini. Purtroppo la nostra quota di irresponsabili ce l’abbiamo e rischiano di vanificare i giusti sacrifici di tutti gli altri cittadini e sono fra le regioni più colpite.

Renzi stai al governo con incapaci e idioti, non stai proteggendo il tuo popolo e continui a fate campagna politica invece di prendere pozione politica contro questo idiota di Conte, basta e lo dovresti vedere dai sondaggi politici che ti riguardano devi cambiare Marcia se vuoi tornare a incidere politicamente.

OK RENZI! Ma purtroppo la nostra quota di irresponsabili ce l'abbiamo e rischiano di vanificare i giusti sacrifici di tutti gli altri cittadini.IL #CORONAVIRUS RINGRAZIA

